تیم ستارگان سیمَکان جهرم با پیروزی مقابل تیم بانگکریرک تایلند صمن صعود به مرحله یک چهارم نهایی جواز حضور در مسابقات باشگاه‌های جهان را هم کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام فدراسیون ورزش‌های همگانی، مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان مینی‌فوتبال آسیا ۲۰۲۵ در اندونزی امروز(جمعه) با برگزاری ۴ دیدار آغاز شد که در مهمترین بازی‌ تیم ستارگان سیمَکان‌ جهرم به مصاف تیم بانگکدیرک تایلند رفت که در پایان این بازی پرگل و مهیج تیم سیمَکان جهرم موفق شد با نتیجه ۴ بر ۳ از سد حریف سختکوش تایلندی خود بگذرد تا نماینده ایران ضمن صعود به مرحله یک چهارم نهایی جواز حصور در جام باشگاه‌های جهان را هم کسب کند.

در این بازی سینا بخشی در دقیقه ۲، محمد دهقان در دقیقه ۳۰ و سجاد خلعتبری در دقایق ۲۷ و ۲۸ گل‌های سیمَکان جهرم را به ثمر رساندند و برای نماینده تایلند هم سینگتونگ در دقیقه ۱۳، ساتسوئی ۲۷ و پیرپونگ در دقیقه ۳۳ گلزنی کردند.

همچنین در پایان این بازی سینا بخشی با ثبت آمار یک گل، ۳ تکل صحیح و کسب نمره ۹.۲ جایزه بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.

برچسب ها: مینی فوتبال ، لیگ مینی فوتبال
جام ملت‌های فوتبال ۶×۶ آسیا - امارات
صعود تیم ملی مینی فوتبال ایران به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا
خدادادی اولین داور ایرانی مسابقات جام جهانی مینی فوتبال
تیم ملی مینی فوتبال فینالیست جام ملت‌های آسیا شد
