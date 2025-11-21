باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز جمعه اعلام کرد که مسکو و واشنگتن در حال حاضر درباره تمدید احتمالی پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک نو (New START) با ایالات متحده گفتوگو نمیکنند.
ریابکوف در مصاحبه با مجله امور بینالملل تأکید کرد: «ما بارها اعلام کردهایم که بازگشت به بحث ثبات استراتژیک به عنوان یک ایده، تنها زمانی برای ما امکانپذیر خواهد شد که از تغییرات مثبت، غیرقابل بازگشت و گسترده در سیاست واشنگتن در قبال روسیه اطمینان حاصل کنیم.»
این مقام روسی خاطرنشان کرد که مسکو و واشنگتن در تماس مستمر باقی ماندهاند و افزود که این گفتوگوها به پیشرفتهایی در برخی حوزهها منجر شده است. با این حال، او افشا کرد که انتظار ندارد ایالات متحده موضع خود در مورد توافق محدودیت تسلیحات اتمی را تغییر دهد.
پیشتر، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که کشورش در مورد تمدید پیمان استارت نو — پیمان کاهش تسلیحات هستهای که در فوریه ۲۰۲۶ میلادی منقضی میشود — وارد مذاکره نشده است.
پیش از این، در پاسخ به سوالی از تاس، ترامپ گفته بود که پیشنهاد پوتین در مورد پیمان استارت نو "ایده خوبی به نظر میرسد. در ۲۲ سپتامبر، پوتین در جلسهای با شورای امنیت روسیه اعلام کرد که مسکو آماده است تا پس از انقضای آن در فوریه، یک سال دیگر به رعایت محدودیتهای کمی این پیمان ادامه دهد. با این حال او تأکید کرد که این اقدام تنها در صورتی عملی است که واشنگتن نیز به شیوهای مشابه عمل کند.
