وزیر امور خارجه ایران گفت: سه کشور اروپایی و آمریکا به دنبال تنش‌زایی هستند و آنها به خوبی می‌دانند که خاتمه رسمی توافق قاهره نتیجهٔ مستقیم تحریکات خودشان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی‌ وزیر امور خارجه در پیامی در خصوص خاتمه توافق قاهره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همان‌طور که دیپلماسی در ماه خرداد توسط اسرائیل و آمریکا مورد تهاجم قرار گرفت، «توافق قاهره» نیز توسط آمریکا و سه کشور اروپایی کشته شد.

 روند ناپسند و شرم‌آوری که ما را به این نقطه رساند، از این قرار است:

«هنگامی که ما در آستانهٔ دور ششم مذاکرات هسته‌ای با آمریکا بودیم، ناگهان رژیم اسرائیل و سپس آمریکا به ایران حمله کردند.

 زمانی که پس از آن، ایران با میانجی‌گری مصر و با وجود بمباران تأسیسات هسته‌ای، در قاهره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافقنامه‌ای برای ازسرگیری بازرسی‌ها امضا کرد، سه کشور اروپایی تحت فشار آمریکا به دنبال اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه مردم ما رفتند.

وقتی ایران شروع به فراهم کردن دسترسی برای بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای خود کرد و این روند را از سایت‌هایی آغاز کرد که در حملات خرداد و تیر بمباران نشده بودند، آمریکا و سه کشور اروپایی دست به یکی کردند تا ایران را در شورای حکام آژانس مورد محکومیت قرار دهند.

اکنون برای همگان واضح است: این ایران نیست که به دنبال ساختن یک بحران تازه است. حسن نیت ما را درک نمی‌کنند.

سه کشور اروپایی و آمریکا به دنبال تنش‌زایی هستند، و آنها به خوبی می دانند که خاتمه رسمی توافق قاهره نتیجهٔ مستقیم تحریکات خودشان است.»

