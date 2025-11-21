هشدار صندوق نجات کودکان: مواد منفجره بزرگ ترین تهدید برای سلامت کودکان در افغانستان

باشگاه خبرنگاران جوان- صندوق نجات کودکان سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد افغانستان یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان به مواد منفجره و مین‌های باقی‌مانده از جنگ است و انفجار این مهمات به بزرگترین عامل آسیب جسمانی به کودکان در این کشور می‌باشد.

طبق این گزارش، حدود ۶.۴ میلیون نفر در سراسر افغانستان در معرض این تهدید جدی قرار دارند و هر ماه بیش از ۵۰ غیرنظامی در افغانستان بر اثر انفجار مواد منفجره کشته یا زخمی می‌شوند.

این گزارش می‌افزاید آمارهای ثبت‌شده از آگوست ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۳ نیز حاکی از ۳ هزار و ۷۷۴ مورد تلفات غیرنظامی است که سه‌چهارم آن‌ها ناشی از استفاده سهوی از مواد منفجره دست‌ساز در مناطق پرجمعیت بوده است.

این درحالی است که در سال گذشته میلادی، ۵۴۳ کودک در این کشور بر اثر انفجار این مواد کشته یا زخمی شده‌اند که ۸۰ درصد قربانیان را پسران تشکیل می‌دهند. همچنین دختران عمدتاً در حملات به مدارس هدف قرار گرفته‌اند. این گزارش تأکید کرده که پیامدهای انسانی آلودگی‌های انفجاری تقریباً یک‌پنجم جمعیت افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است.

این درحالی است که عدم امکانات لازم برای مراقبت‌های بهداشتی و دسترسی نابرابر به این خدمات، به‌ویژه در مناطق روستایی، آسیب‌پذیری جوامع را تشدید کرده است.

از سوی دیگر صندوق نجات کودکان اعلام کرد که در سال جاری ۴.۴ میلیون نفر در افغانستان به خدمات مربوط به مقابله با مین نیاز خواهند داشت که این رقم نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است.

اگرچه اقدامات محلی و بین‌المللی برای پاکسازی مناطق آلوده و ارائه آموزش‌های ایمنی در جریان است، اما روند کند پاکسازی و نیاز مالی گسترده در این زمینه، موجب شده تا میلیون‌ها نفر در این کشور همچنان در معرض خطر آسیب‌های امنیتی و انسانی قرار داشته باشند.