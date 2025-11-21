«مهرداد اسکویی» با کارگردانی مستند «روباه و ماه صورتی» برنده جایزه بهترین فیلم بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم مستند آمستردام (IDFA) شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شامگاه پنجشنبه، ۲۹ آبان برندگان سی‌وهشتین دوره جشنواره مستند ایدفا در آمستردام معرفی شدند که مستندسازان ایرانی جایزه‌های بهترین فیلم را در دو بخش کسب کردند.

در بخش مسابقه بین‌الملل جایزه بهترین فیلم به «روباه و ماه صورتی» ساخته مهرداد اسکویی و ثریا خلاقی تعلق گرفت و در بخش مسابقه «انویژن» هم مستند «گذشته آینده استمراری» به کارگردانی مرتضی احمدوند و فیروزه خسروانی جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد.

این دو فیلم که هر دو تولید مشترک با کشور‌های دیگر هستند، جایزه نقدی ۱۵ هزار یورویی دریافت می‌کنند.

مستند ۷۶ دقیقه‌ای «روباه و ماه صورتی» به عنوان محصول مشترک ایران، فرانسه، انگلیس، امریکا و دانمارک است که ساخت آن ۷ سال به طول انجامید.

فیلم «روباه و ماه صورتی» ماجرای مهاجرت یک دختر افغانستانی، اقامتش در ایران و عزیمتش به اروپا را با شیوه فیلمبرداری از خویش به تصویر کشیده است.

جشنواره بین المللی فیلم مستند آمستردام (IDFA) بزرگترین جشنواره فیلم مستند جهان است که از سال ١٩٨٨ در شهر آمستردام هلند به صورت سالانه برگزار می‌شود.

