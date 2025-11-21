دبیر ستادملی جمعیت جزئیات اجرای طرح «کارت امید مادر» و شرایط و نحوه دریافت آن را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرضیه وحید دستجردی با اشاره به تأکید قانون بر جوانی جمعیت و حمایت از فرزندآوری اظهار کرد: در راستای تأکیدات قانون و شخص رئیس‌جمهور، دبیرخانه ستادملی جوانی جمعیت اجرای طرح حمایتی از مادران را در دستورکار خود قرار داد و در همین راستا نیز اعطای «کارت امید مادر» در دستورکار قرار گرفت.

دبیر ستادملی جمعیت درباره اینکه اجرای این طرح از چه زمانی آغاز می‌شود، اظهار کرد: کارت امید مادر از ابتدای سال ۱۴۰۵ صادر خواهد شد. البته مراسم رونمایی از آن روز شنبه با حضور رئیس‌جمهور انجام شد. اما تمامی نوزادانی که از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۵ و پس از آن متولد شده باشند مشمول دریافت این کارت می‌شوند.

دستجردی درباره اینکه کارت امید مادر به چه افراد یا دهک‌های اقتصادی تعلق می‌گیرد، نیز گفت: این کارت برای تمام مادران صادر می‌شود و در اعطای آن دهک‌بندی و ... مدنظر نیست. همانطور که گفتم تنها سال تولد معیار است و تمامی متولدین اول فروردین ۱۴۰۵ و پس از آن مشمول دریافت این کارت هستند.

دبیر ستاد ملی جمعیت وی درباره اینکه آیا این کارت به نام نوزاد صادر می‌شود یا خیر، گفت: این کارت فقط و فقط به نام مادر صادر می‌شود، حتی به نام پدر نیز صادر نخواهد شد، مگر در موارد استثنا که خدای نکرده طلاقی ثبت شده یا مادر فوت کند که در این صورت کارت به نام سرپرست قانونی کودک صادر شده یا به نام وی تغییر خواهد کرد.

دستجردی همچنین درباره نحوه هزینه کرد اعتبار داخل این کارت نیز تصریح کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از این کارت تهمیداتی در نظر گرفته شده است، اول اینکه همانطور که گفتم این کارت به نام مادر صادر می‌شود؛ طبیعتا یک مادر بیشتر از هر فرد دیگری در جریان اقلام و مواد مورد نیاز برای رشد فرزندخود قرار دارد. دوما اینکه امکان خرید هر محصولی با این کارت وجود ندارد و همانطور که در طرح کالابرگ الکترونیک نیز پیش‌بینی شده، با این کارت اقلام مورد نیاز نوزادان نظیر غذا و پوشاک و ... خریداری خواهد شد.

دستجردی درباره ذخیره اعتبار موجود در کارت نیز به پاد گفت: اعتبار موجود در این کارت همانطور که گفته شد ماهانه دو میلیون تومان است، این اعتبار در کارت ذخیره می‌شود و اینطور نیست که اگر در همان ماه مورد استفاده قرار نگیرد، دیگر قابل استفاده نباشد.

وی همچنین درباره نحوه صدور این کارت نیز اظهار کرد: هماهنگی‌هایی از سوی دبیرخانه ستادملی جمعیت با وزارت بهداشت، ثبت احوال و وزارت رفاه انجام شده است. بر این اساس همزمان با ثبت گواهی ولادت و طی مراحل صدور شناسنامه این کارت ازسوی بانک عامل صادر می‌شود و در اختیار مادر قرار می‌گیرد، حتی این امکان را نیز فراهم کردیم که کارت در صورت نیاز از طریق پست به درب منازل ارسال شود.

دبیر ستاد ملی جمعیت درباره اعتبارات مورد نیاز این طرح نیز اظهار کرد: رئیس‌جمهور دستورات خوبی در این خصوص صادر کرده‌اند. هماهنگی با سازمان برنامه وبودجه نیز انجام شده است و در مجموع برای سال اول ۱۲هزارمیلیارد تومان و برای سال دوم ۳۵ هزار میلیاردتومان اعتبار برای آن نیاز است.

به گفته وی، همچنین این امکان وجود دارد که از کارت امید مادر بتوان برای دریافت دیگر تسهیلات احتمالی نیز استفاده شود و زیرساخت‌های آن وجود دارد. از این رو می‌توان از این کارت برای موارد دیگر نیز بهره برد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت