سازمان امداد و نجات غزه از آغاز مرحله اول عملیات جست‌و‌جو و بازیابی پیکر‌های شهدای مدفون در زیر آوار‌ها از فردا شنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان امداد و نجات غزه از آغاز مرحله اول عملیات جست‌و‌جو و بازیابی پیکر‌های شهدای مدفون در زیر آوار‌ها از فردا شنبه خبر داد. 

محمود بصل، سخنگوی این سازمان، اعلام کرد که این مأموریت انسانی ابتدا در مخیم المغازی در استان مرکزی غزه آغاز خواهد شد و با همکاری مشترک کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، هیئت مصری، نیرو‌های پلیس محلی و شهرداری‌های منطقه انجام می‌شود.

وی با اشاره به درخواست‌های مکرر خانواده‌های فلسطینی که عزیزانشان همچنان زیر آوار مانده‌اند، تأکید کرد که این عملیات در پاسخ به نیاز فوری این خانواده‌ها برای تحویل گرفتن پیکر فرزندانشان و پایان دادن به رنج انتظار آنان صورت می‌گیرد.

سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه همچنین به چالش‌های فنی این مأموریت اشاره کرد و گفت: «متأسفانه در پی تخریب گسترده تجهیزات توسط نیرو‌های اشغالگر، دسترسی به ماشین‌آلات سنگین برای این عملیات وجود ندارد و ورود این تجهیزات ضروری همچنان با ممانعت رژیم اشغالگر مواجه است.»

بصل بر ضرورت راه‌انداری فوری آزمایشگاه‌های تخصصی بررسی DNA تأکید و خاطرنشان کرد: «شناسایی پیکر‌های شهدا نه تنها یک ضرورت انسانی است، بلکه ناشناس ماندن آنها تأثیرات روانی و اجتماعی جبران‌ناپذیری بر خانواده‌های عزادار بر جای می‌گذارد. این خانواده‌ها حق دارند فرزندان خود را با کرامت و بر اساس آیین‌های خود به خاک بسپارند.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ غزه ، تفحص شهدا
