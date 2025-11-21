باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه این هفته شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی به امامت حجت الاسلام و المسلمین دکترگلدوست امام جمعه شهرستان هریس و با حضور دکتر عبدالهی فرماندارمحترم شهرستان هریس، فرماندهان محترم نظامی و انتظامی، بسیجیان غیور شهرستان هریس و جمعی ازاعضای شورای اداری و اهالی ولایتمدار ومتدین شهرستان درمصلی نماز جمعه، مسجد امام زمان (عج) هریس برگزارشد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

