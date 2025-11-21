باشگاه خبرنگاران جوان - روز دوم رقابت‌های جوجیتسو در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی، از صبح امروز (جمعه) در حال برگزاری است. در این رقابت‌ها مهران ستار و یاسمین نظری نمایندگان کشورمان هستند.

در رقابت‌های وزن ۶۲- کیلوگرم، مهران ستار در نخستین دیدار خود به مصاف «نورالله شفایی» از افغانستان رفت و با ضربه فنی (سابمیشن) مغلوب حریف خود شد. ستار با این شکست به جدول شانس مجدد راه یافت و با «منصور حبیب‌الله» از قزاقستان دیدار خواهد کرد.

همچنین در رقابت‌های وزن ۵۲- کیلوگرم بانوان که به صورت گروهی برگزار می‌شود، یاسمین نظری در نخستین مبارزه با نتیجه ۶ بر صفر مغلوب «ژیبک کولومبتوا» از قزاقستان شد. نظری در دومین مبارزه مقابل نماینده مراکش قرار می‌گیرد.

در رقابت‌های روز گذشته نیز علی اکبرپور و هستی حمودی موفق به کسب مدال برنز شدند و پوریا طاهرخانی از دور مسابقات کنار رفت.