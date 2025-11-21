یونیسف اعلام کرد از زمان آغاز آتش‌بس دست‌کم ۶۷ کودک در غزه شهید و ده‌ها نفر زخمی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان کودکان ملل متحد «یونیسف» امروز جمعه اعلام کرد که دست‌کم ۶۷ کودک از زمان اعلام آتش‌بس در نقض آتش‌بس توسط رژیم تروریستی اسرائیل شهید شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد با وجود اعلام آتش‌بس، تلفات همچنان ادامه دارد.

«ریکاردو پیریس»، سخنگوی یونیسف، در یک نشست خبری در ژنو توضیح داد که ده‌ها کودک نیز در همین مدت مجروح شده‌اند و این ارقام به معنای شهید شدن روزانه حدود دو کودک از زمان اجرای آتش‌بس است.

چند روز پیش نیز یونیسف اعلام کرده بود که رژیم تروریستی اسرائیل مانع ورود اقلام اساسی به غزه می‌شود؛ از جمله سرنگ‌های واکسیناسیون و شیشه‌های شیر نوزاد، و این موضوع باعث شده کار رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان در این منطقه جنگ‌زده مختل شود.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که هشدار‌های مکرر سازمان‌های بین‌المللی ادامه دارد؛ هشدار‌هایی مبنی بر اینکه آتش‌بس زمانی معنا دارد که همراه با تضمین‌های واقعی برای حفاظت از غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان و رساندن کمک‌های انسانی به غزه باشد.

با وجود آتش‌بس، رژیم تروریستی اسرائیل همچنان به حملات خود در نوار غزه ادامه می‌دهد و مفاد توافق را نقض می‌کند.

منبع: المیادین

برچسب ها: کودکان غزه ، کودکان فلسطینی ، آتش بس غزه
