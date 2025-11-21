عملیات جست‌و‌جو و شناسایی پیکر‌های فلسطینیان مفقود زیر آوار در غزه، با حمایت نهاد‌های بین‌المللی، از فردا در اردوگاه المغازی آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان دفاع مدنی فلسطین اعلام کرد که روند جست‌و‌جو و بازیابی برای یافتن پیکر‌های بسیاری از ساکنان مفقود غزه فردا آغاز خواهد شد.

محمود باسل، سخنگوی این سازمان، در بیانیه‌ای گفت که این کار از اردوگاه آوارگان المغازی در مرکز غزه آغاز می‌شود و شامل حمایت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، کمیته مصری و نیروی پلیس محلی خواهد بود.

گفته می‌شود هزاران خانواده داغدار فلسطینی که خواهان یافتن و بیرون آوردن بقایای بستگانشان از زیر آوار هستند، برای این عملیات درخواست داده‌اند.

دفاع مدنی فلسطین با اشاره به اینکه بدون شناسایی، این خانواده‌ها همچنان از «عواقب جدی روانی و اجتماعی» رنج خواهند برد، گفت: آزمایش دی‌ان‌ای اکنون یک «درخواست فوری بشردوستانه» است.

طی دو سال جنگ غزه، بیش از ۶۰ هزار فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. با این حال، منابع مختلف تایید کرده‌اند که به جز این تعداد که رسما ثبت شده، ده‌ها هزار نفر زیر آوار مفقود هستند.

منبع: الجزیره

