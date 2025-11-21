رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اروپا اعلام کردند که بروکسل هنوز نسخه رسمی از طرح آمریکایی مرتبط با اوکراین را دریافت نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «آنتونیو کوستا» رئیس شورای اروپا و اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کردند که اتحادیه اروپا هنوز به‌طور رسمی طرح آمریکا درباره اوکراین را دریافت نکرده است و قرار است آخر هفته در نشست سران گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ آن بررسی کند.

کوستا در یک نشست خبری در ژوهانسبورگ گفت: «ما در اتحادیه اروپا هیچ طرحی را به‌صورت رسمی دریافت نکرده‌ایم.»

فون‌درلاین نیز توضیح داد: «طرحی شامل ۲۸ بند اعلام شده است. ما این موضوع را با سران اروپایی و همچنین با سران حاضر در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ بررسی خواهیم کرد.»

او افزود: «همچنین با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تماس خواهم گرفت تا این موضوع را مورد بحث قرار دهم.»

پیش از این رئیس جمهور اوکراین پس از گفت‌و‌گو با یک مقام ارشد ارتش آمریکا گفت که آماده همکاری با واشنگتن در مورد طرح جدید پایان دادن به جنگ است و انتظار دارد در روز‌های آینده در مورد آن با دونالد ترامپ گفت‌و‌گو کند.

از سویی دیگر کشورهای اروپایی در حال مخالفت با این طرح بوده و آن را معادل تسلیم اوکراین می‌دانند، اما زلنسکی، پس از دیدار با «دانیل دریسکول» وزیر ارتش آمریکا در کی‌یف، گفت که کی‌یف و واشنگتن بر روی بند‌های این طرح با هم همکاری خواهند کرد.

منبع: النشره