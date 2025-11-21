معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سرمایه‌گذاری برای استفاده از ظرفیت ۳۰ میلیون تنی بنادر به ویژه بنادر شمالی نقش مؤثری در رونق اقتصادی کشور دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سعید رسولی معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: اجلاس استانداران کشورهای حاشیه خزر به عنوان یک رویداد مهم بین‌المللی، فرصتی را فراهم می‌کند تا کشورهای این منطقه برای بهبود همکاری‌ها و حل مشکلات مشترک، دور هم جمع شوند. این اجلاس به دلیل ویژگی‌های خاص خود می‌تواند تأثیرات مثبتی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه داشته باشد.

وی ادامه داد:دولت به استانداران اختیارات بیشتری داده است تا بتوانند به شکل مؤثرتری با کشورهای همسایه تعامل داشته باشند.

او بیان کرد:این نشست می‌تواند به‌جای صرفاً بحث‌های نظری، به تصمیم‌گیری‌های عملی و مؤثر منجر شود.

رسولی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بالای بنادر شمالی ایران، به ویژه در استان گیلان، این اجلاس می‌تواند به چندین شکل تأثیرگذار باشد از جمله اینکه  با بیش از ۳۰میلیون تن ظرفیت در بنادر، نیاز به سرمایه‌گذاری و بهره‌وری مؤثر وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی  افزود:برگزاری این نشست می‌تواند زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کند.

او بیان کرد:با افزایش همکاری‌ها و استفاده بهینه از منابع، می‌توان به رونق اقتصادی منطقه کمک کرد.

وی ادامه داد: با وجود این فرصت‌ها، چالش‌هایی نیز وجود دارد که یکی از مهم ترین  آنها کاهش آب دریای خزر است به طوری که این پدیده می‌تواند تهدیدی برای بنادر حاشیه خزر باشد و نیاز به تدابیر خاص دارد.

رسولی افزود:برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌ها، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید و مؤثر احساس می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اجلاس استانداران کشورهای حاشیه خزر، با توجه به ویژگی‌های خاص خود و اختیارات جدید استانداران، می‌تواند نقش بسزایی در توسعه همکاری‌ها و رونق بنادر ایران ایفا کند. با پیگیری تصمیمات و سرمایه‌گذاری‌های مناسب، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک کرد.

 

برچسب ها: بنادر ، دریانوردی
خبرهای مرتبط
پروژه ریلی چابهار- زاهدان دروازه طلایی ترانزیت منطقه/راه آهن چابهار_ زاهدان به ایستگاه آخر رسید
تکمیل کریدور‌های شمال غرب کشور تا پایان دولت چهاردهم+ فیلم
افزایش چشمگیر ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در جنوب کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود/ سهمیه‌های بنزین تغییری نمی‌کند
۲۰ تن طلا وارد کشور شد
حل بحران مسکن در گرو آزادسازی زمین
مردم هوشیار باشند؛ تبلیغات فضای مجازی درخصوص پرداخت وام، کلاهبرداری است
سرمایه‌گذاری برای استفاده از ظرفیت ۳۰ میلیون تنی بنادر کشور
آخرین اخبار
سرمایه‌گذاری برای استفاده از ظرفیت ۳۰ میلیون تنی بنادر کشور
۲۰ تن طلا وارد کشور شد
مردم هوشیار باشند؛ تبلیغات فضای مجازی درخصوص پرداخت وام، کلاهبرداری است
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود/ سهمیه‌های بنزین تغییری نمی‌کند
حل بحران مسکن در گرو آزادسازی زمین
یارانه آبان ماه واریز شد
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
افزایش خام فروشی از طریق محدودیت‌هایی گاز و برق در صنایع کشور
وزش باد شدید در نوار شرقی کشور تا سه روز آینده
افزایش ۵۵۰۰ صندلی پرواز در یک سال گذشته / تعداد ناوگان فعال کشور به ۲۰۹ فروند رسید
شایعه افزایش قیمت بنزین تکذیب شد
شفافیت در معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
نوسانات بازار طلا؛ توصیه به متقاضیان خرید طلا