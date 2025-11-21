مقام امنیتی اوکراین ادعای آمریکا درباره موافقت کی‌یف با طرح صلح ۲۸ ماده‌ای را رد کرد و گفت هیچ بخشی از آن را بررسی یا تأیید نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رستم عمروف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین موافقت کی‌یف با طرح صلح دولت دونالد ترامپ را تکذیب کرد و گفت که در مورد مفاد طرح بحثی نکرده و آنها را تأیید هم نکرده است.

واشنگتن یک طرح ۲۸ ماده‌ای به کی‌یف ارائه داده است که اوکراین را ملزم به واگذاری سرزمین‌های بیشتر و کاهش اندازه ارتش می‌کند.

مقامات آمریکایی گفتند که این طرح پس از مشورت با رستم عمروف تهیه شده است. یک مقام ارشد آمریکایی در این خصوص، گفت: «این طرح بلافاصله پس از گفت‌و‌گو با یکی از ارشدترین اعضای دولت رئیس جمهور زلنسکی، رستم عمروف، تهیه شد که پس از انجام چندین اصلاحیه با بخش عمده‌ای از طرح موافقت کرد و آن را به رئیس جمهور زلنسکی ارائه داد.»

با این حال، عمروف امروز در تلگرام نوشت: «در طول سفرم به آمریکا، نقش من فنی بود. سازماندهی جلسات و آماده‌سازی گفت‌و‌گو. من نه ارزیابی انجام دادم و نه نکته‌ای را تایید کردم. این در حوزه اختیارات من نیست و با رویه‌های رسمی مطابقت ندارد.»

از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی که روز پنجشنبه با هیئتی از ارتش آمریکا دیدار کرد، دریافت این طرح را تأیید کرده، اما مستقیماً در مورد محتوای آن اظهار نظر نکرده است. او شب گذشته در تلگرام نوشت: «تیم‌های ما (آمریکا و اوکراین) روی نکات این طرح برای پایان دادن به جنگ کار خواهند کرد. ما برای کار سازنده، صادقانه و سریع آماده‌ایم.»

کرملین تاکنون در خصوص اظهار نظر پیرامون این طرح محتاط بوده است. در همین راستا، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرد که روسیه هیچ چیز رسمی از آمریکا در مورد طرح صلح ۲۸ ماده‌ای برای اوکراین دریافت نکرده است. او افزود که کی‌یف باید «تصمیم مسئولانه‌ای» بگیرد و همین حالا این کار را انجام دهد.

طرح ۲۸ ماده‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار رویترز قرار گرفته، شامل بخش‌هایی است که مقامات اوکراینی پیش‌تر آن را نوعی «تسلیم شدن» توصیف کرده بودند. بر اساس این طرح، اوکراین باید از بخش‌هایی از قلمرو خود در استان‌های شرقی عقب‌نشینی کند. طبق این طرح، تحریم‌ها علیه روسیه به تدریج برداشته می‌شود و مسکو به گروه کشور‌های صنعتی G۸ دعوت می‌شود.

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت زلنسکی ، آتش بس ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
روسیه چند روستا در شرق اوکراین را آزاد کرد
ترامپ و زلنسکی هفته آینده درباره طرح صلح ۲۸ ماده‌ای گفت‌و‌گو می‌کنند
طرح آمریکا برای اوکراین هنوز به اتحادیه اروپا نرسیده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آتش‌سوزی در محل برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی گفت‌و‌گو‌ها را متوقف کرد
سقوط جنگنده هندی در نمایش هوایی دبی
چین: قطعنامه‌های تقابلی علیه ایران وضعیت را تشدید می‌کند
آمریکا ۵۵ نهاد و فرد مرتبط با صنعت نفت ایران را تحریم کرد
تحلیلگر اسرائیلی: ترامپ دیگر روی اسرائیل حساب نمی‌کند
تایوان: ۲۹ هواپیمای چینی و ۷ کشتی وارد منطقه هوایی شدند
ذخایر TNT ناتو به دلیل انتقال حجم عظیم مواد منفجره اروپا به غزه رو به اتمام است
ابلاغ بخشنامه جدید برای ارائه خدمات به اتباع افغانستانی دارای دفترچه اقامت
قول تضمین امنیتی ۱۰ ساله آمریکا به اوکراین
طرح جدید حمایت از فرهیختگان مهاجر با اعطای اقامت بلندمدت + فیلم
آخرین اخبار
طرح آمریکا برای اوکراین هنوز به اتحادیه اروپا نرسیده است
عملیات گسترده برای بیرون آوردن پیکر فلسطینیان از زیر آوار غزه فردا آغاز می‌شود
ادامه قتل‌عام کودکان غزه با وجود آتش‌بس
آغاز عملیات بازیابی پیکر شهدای مدفون در آوارهای غزه
ریابکوف: مذاکره‌ای برای تمدید پیمان استارت نو با آمریکا در جریان نیست
هشدار صندوق نجات کودکان: مواد منفجره بزرگ ترین تهدید برای سلامت کودکان در افغانستان
روسیه چند روستا در شرق اوکراین را آزاد کرد
سقوط جنگنده هندی در نمایش هوایی دبی
تأکيد بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری در دیدار مقامات ایران و طالبان در جلال‌آباد
ترامپ و زلنسکی هفته آینده درباره طرح صلح ۲۸ ماده‌ای گفت‌و‌گو می‌کنند
تحلیلگر اسرائیلی: ترامپ دیگر روی اسرائیل حساب نمی‌کند
کالاس: از هر طرحی که «صلح پایدار» را در اوکراین به ارمغان بیاورد، حمایت می‌کنیم
سقوط سهام شرکت‌های دفاعی اروپا با اعلام آمادگی زلنسکی برای مذاکره
کویت: حملات اسرائیل به غزه بی‌اعتنایی به تلاش‌های صلح منطقه‌ای است
سنگاپور چهار شهرک‌نشین اسرائیلی را به دلیل خشونت علیه فلسطینیان تحریم کرد
آمریکا ۵۵ نهاد و فرد مرتبط با صنعت نفت ایران را تحریم کرد
تایوان: ۲۹ هواپیمای چینی و ۷ کشتی وارد منطقه هوایی شدند
ابلاغ بخشنامه جدید برای ارائه خدمات به اتباع افغانستانی دارای دفترچه اقامت
پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز فرآوری مشترک مواد معدنی افغانستان در مرز دو کشور
قول تضمین امنیتی ۱۰ ساله آمریکا به اوکراین
شعر فاطمی، حلقه وصل شاعران کشورهای اسلامی + فیلم
طرح جدید حمایت از فرهیختگان مهاجر با اعطای اقامت بلندمدت + فیلم
چین: قطعنامه‌های تقابلی علیه ایران وضعیت را تشدید می‌کند
ذخایر TNT ناتو به دلیل انتقال حجم عظیم مواد منفجره اروپا به غزه رو به اتمام است
آتش‌سوزی در محل برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی گفت‌و‌گو‌ها را متوقف کرد
زلنسکی: آماده‌ایم روی طرح صلح جدید کار کنیم
رئیس تایوان با سوشی از ژاپن حمایت کرد
هشدار یونیسف درباره فروپاشی خدمات بهداشتی در غزه
زلنسکی پیش‌نویس طرح جدید صلح را دریافت کرد
سیل و رانش زمین در ویتنام ۴۱ کشته بر جای گذاشت