رستم عمروف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین موافقت کییف با طرح صلح دولت دونالد ترامپ را تکذیب کرد و گفت که در مورد مفاد طرح بحثی نکرده و آنها را تأیید هم نکرده است.
واشنگتن یک طرح ۲۸ مادهای به کییف ارائه داده است که اوکراین را ملزم به واگذاری سرزمینهای بیشتر و کاهش اندازه ارتش میکند.
مقامات آمریکایی گفتند که این طرح پس از مشورت با رستم عمروف تهیه شده است. یک مقام ارشد آمریکایی در این خصوص، گفت: «این طرح بلافاصله پس از گفتوگو با یکی از ارشدترین اعضای دولت رئیس جمهور زلنسکی، رستم عمروف، تهیه شد که پس از انجام چندین اصلاحیه با بخش عمدهای از طرح موافقت کرد و آن را به رئیس جمهور زلنسکی ارائه داد.»
با این حال، عمروف امروز در تلگرام نوشت: «در طول سفرم به آمریکا، نقش من فنی بود. سازماندهی جلسات و آمادهسازی گفتوگو. من نه ارزیابی انجام دادم و نه نکتهای را تایید کردم. این در حوزه اختیارات من نیست و با رویههای رسمی مطابقت ندارد.»
از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی که روز پنجشنبه با هیئتی از ارتش آمریکا دیدار کرد، دریافت این طرح را تأیید کرده، اما مستقیماً در مورد محتوای آن اظهار نظر نکرده است. او شب گذشته در تلگرام نوشت: «تیمهای ما (آمریکا و اوکراین) روی نکات این طرح برای پایان دادن به جنگ کار خواهند کرد. ما برای کار سازنده، صادقانه و سریع آمادهایم.»
کرملین تاکنون در خصوص اظهار نظر پیرامون این طرح محتاط بوده است. در همین راستا، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرد که روسیه هیچ چیز رسمی از آمریکا در مورد طرح صلح ۲۸ مادهای برای اوکراین دریافت نکرده است. او افزود که کییف باید «تصمیم مسئولانهای» بگیرد و همین حالا این کار را انجام دهد.
طرح ۲۸ مادهای که نسخهای از آن در اختیار رویترز قرار گرفته، شامل بخشهایی است که مقامات اوکراینی پیشتر آن را نوعی «تسلیم شدن» توصیف کرده بودند. بر اساس این طرح، اوکراین باید از بخشهایی از قلمرو خود در استانهای شرقی عقبنشینی کند. طبق این طرح، تحریمها علیه روسیه به تدریج برداشته میشود و مسکو به گروه کشورهای صنعتی G۸ دعوت میشود.
منبع: رویترز