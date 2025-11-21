باشگاه خبرنگاران جوان - بسیاری از شیعیان در مراسم‌های مذهبی به ویژه در ایام شهادت دخت نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا (س) سمنو می‌پزند و با قرائت دعا و راز و نیایش برای استجابت دعای خود در این مراسم معنوی شرکت می‌کنند. به همین بهانه مردم دیندار و متدین شهرستان فولادشهر استان اصفهان در دهه فاطمه وشهادت حضرت زهرا (س) اقدام به پخت سمنو کردند تا به ساحت مقدس این بانوی مکرم اسلام ادای اخترام کنند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

