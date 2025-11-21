باشگاه خبرنگاران جوان _ عطاء اله اکبری امروز جمعه در بازدید از عملیات ساخت بزرگراه زاهدان- بیرجند از توجه ویژه کشور‌ها و استان‌های ساحلی دریای خزر به تکمیل سریع زیر ساخت‌های ریلی وجاده ایی کریدور شمال جنوب سیستان وبلوچستان خبر داد و افزود: موقعیت قرارگیری این استان بگونه‌ای است که می‌تواند در توسعه ملی وبین المللی نقش آفرین باشد.

وی ادامه داد: شکوفایی این فرایند نیازمند توجه ویژه به حوزه زیرساخت‌هاست تا استان بتواند به‌عنوان پلی برای ایجاد امکان دسترسی کشور‌های شمال و جنوب عمل کند چراکه نیازمندی‌های ۴۰ درصد جمعیت جهان در پهنه سه کشور هند، چین و روسیه قابل مدیریت است. اگر بگوییم برای دستیابی به منافع بیشتر در منطقه، جنگ کریدور‌ها آغاز شده، سخنی به گزاف نگفته‌ایم.

معاون عمرانی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با تلاش‌های بسیار زیاد در یکسال گذشته بیش از ۳۰۰میلیون دلار در دو حوزه زیر ساختی ریلی وجاده ایی استان هزینه شده است چرا که منافع بلند مدت استان می‌طلبد روی این دو حوزه هزینه وتلاش شود.

اکبری ادامه داد: با وجود نقش مهم و تاثیرگذار حوزه‌های ریلی و جاده‌ای در توسعه متاسفانه در دو دهه گذشته روی این دو مقوله مهم زیر ساختی استان وقت کافی گذاشته نشده است.

وی تاکید کرد: در اجلاس اخیر استانداران حاشیه خزر روشن شد که ما بدرستی روی شبکه ارتباطی خود تمرکز کردیم چرا که مقامات کشور‌های حاشیه خزر و استان‌های حاشیه خزر مطالبه جدی تکمیل کریدور ریلی و جاده ایی شمال جنوب رو از ما داشتند و به شدت دسترسی به منافع و منابع اقیانوس هند را به عنوان اولویت خود دنبال می‌کردند واین دقیقا چیزی است که ما برای توسعه به آن نیاز داریم.

معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی این استان به‌گونه‌ای است که می‌تواند در توسعه ملی و بین‌المللی نقشی تعیین‌کننده ایفا کند، افزود: با تکمیل این کریدوره‌ها استان دروازه دسترسی کشور‌های شمال به اقیانوس هند خواهد بود.

اکبری خاطر نشان کرد: سال آینده در حوزه تکمیل خطوط ریلی و‌شبکه بزرگراهی استان سال سرنوشت سازی خواهد بود و در این زمینه برنامه مشخص و دقیقی را طرح ریزی شده تا به اهداف خودمان برسیم.

