سقوط جنگنده ساخت هند + فیلم

یک فروند جنگنده ساخت هند در نمایشگاه هوایی دبی سقوط کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک فروند جنگنده ساخت هند در آخرین روز نمایشگاه هوایی دبی حین اجرای مانور نمایشی سقوط کرد.

در تصاویر و گزارش‌های اولیه، دود سیاه غلیظی پس از سقوط مشاهده شده است و گفته شده که خلبان این هواپیما کشته شده است.

