باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آتش‌سوزی در نشست آب و هوایی سازمان ملل + فیلم

در نشست آب و هوایی سازمان ملل در برزیل، حادثه آتش‌سوزی رخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آتش‌سوزی، نشست آب و هوایی سازمان ملل در برزیل را مختل کرد و باعث تخلیه چندین ساختمان شد.

گفته شده که آتش‌سوزی در منطقه‌ای از غرفه‌های کشورهای شرکت‌کننده روی داده است و علت آن نیز مشخص نیست.

مطالب مرتبط
آتش‌سوزی در نشست آب و هوایی سازمان ملل + فیلم
young journalists club

آتش‌سوزی در محل برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی گفت‌و‌گو‌ها را متوقف کرد

آتش‌سوزی در نشست آب و هوایی سازمان ملل + فیلم
young journalists club

افغانستان در صدر فهرست کشورهای با پایین‌ترین سطح کیفیت زندگی در جهان

آتش‌سوزی در نشست آب و هوایی سازمان ملل + فیلم
young journalists club

سازمان ملل هشدار داد که وضعیت غزه همچنان «بسیار وخیم» است

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
مدیریت زنان در آسمان ایران + فیلم
۷۲۲

مدیریت زنان در آسمان ایران + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
پاییز رنگارنگ در لرستان + فیلم
۵۳۰

پاییز رنگارنگ در لرستان + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
سرمایه‌گذاری گردشگری در صنعت هتلداری + فیلم
۵۱۳

سرمایه‌گذاری گردشگری در صنعت هتلداری + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
اختتامیه همایش بین‌المللی علوم عقلی در شیراز + فیلم
۵۰۸

اختتامیه همایش بین‌المللی علوم عقلی در شیراز + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
شکستن بغص مجری تلویزیون پس از مشاهده تصاویر شهدای کودک در غزه + فیلم
۴۱۸

شکستن بغص مجری تلویزیون پس از مشاهده تصاویر شهدای کودک در غزه + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.