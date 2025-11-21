باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت آلمان اعلام کرد که فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه و کر استارمر، نخستوزیر انگلیس تماس تلفنی مشترکی با ولودیمیر زلنسکی برقرار کردهاند.
طبق بیانیه دولت آلمان، سران اروپایی از تلاشهای میانجیگرانه آمریکا برای دستیابی به آتشبس در اوکراین استقبال کردند.
در این گفتوگو، آخرین تحولات مربوط به اوکراین بررسی شد؛ بهویژه پس از انتشار اخبار مربوط به طرح چندبندی آمریکا برای حل بحران و جنگ در اوکراین.
این تماس در چارچوب هماهنگی مستمر اروپا برای حمایت از اوکراین انجام شده است و همچنین در راستای تمایل زلنسکی برای مشورت با حامیان اروپاییاش پیش از اتخاذ هر تصمیمی درباره پایان درگیریها
در گامی که قابل پیشبینی بود، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که برخی از سران اروپایی از طرح آمریکا برای حلوفصل بحران اوکراین رضایت ندارند و در حال تهیه طرح جایگزین هستند.
از سوی دیگر، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که اتحادیه اروپا فقط «یک نقشه راه» برای اوکراین دارد: تضعیف روسیه و حمایت از اوکراین.
اظهاراتی که نشانهای از رد هرگونه گزینه صلحجویانه از سوی اروپا و تلاش برای تحمیل «شکست خیالی» به مسکو تلقی شده است.
در همین حال، کرملین اعلام کرده که در حال حاضر هیچ تماس یا گفتوگویی میان روسیه و آمریکا درباره این موضوع وجود ندارد.
منبع: آر تی