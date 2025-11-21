یونس امامی آزادکار وزن ۷۴ کیلوگرم ایران در فینال بازی‌های کشور‌های اسلامی با برتری برابر حریفی از جمهوری آذربایجان، مدال طلا را بر گردن آویخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز جمعه و در روز پایانی مسابقات کشتی آزاد بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی یونس امامی در فینال وزن ۷۴ کیلوگرم با شکست حریفی از جمهوری آذربایجانی به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ اوروزبک توکتومبتوف از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ از سد نورکجا کایپانوف قهرمان جهان از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

امامی در فینال به مصاف آقانظر نوروزوف از جمهوری آذربایجان رفت و در نهایت در دیداری مهیج با نتیجه پنج بر صفر به برتری رسید تا مدال طلای این وزن را به دست بیاورد.

یونس امامی پس از کسب مدال طلای بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، گفت: خدا را شکر توانستم این مسابقات را موفقیت پشت سر بگذارم و امیدوارم مردم این مدال را از من قبول کنند. آرزو دارم در ادامه هم بتوانم مردم را بیشتر خوشحال کنم.

او در ادامه درباره سطح رقابت‌ها تاکید کرد: خیلی از بهترین‌های جهان امروز در این مسابقات حضور داشتند و حریف قزاق من که مدال طلای جهانی داشت، واقعاً قدرتمند بود ولی خدا را شکر نتیجه خوبی گرفتم.

امامی در پیامش به مردم ایران خاطرنشان کرد: از همه ممنونم که حمایتم کردند. امیدوارم همیشه بتوانم باعث خوشحالی مردم شوم و این مسیر را با تلاش بیشتر ادامه بدهم.

کامران قاسم‌پور صاحب نشان برنز شد

در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم‌پور در دور اول با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب آرسنی ژیویف دارنده مدال برنز جهان از جمهوری آذربایجان شد و با توجه به حضور این کشتی‌گیر در دیدار فینال، نماینده کشورمان به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر از سد بن فرج‌الله فاتح از الجزایر گذشت و به دیدار رده‌بندی راه یافت. قاسم‌پور در این مرحله ماگومت اولویف از تاجیکستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش رو برداشت و صاحب مدال برنز شد.

