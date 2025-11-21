باشگاه خبرنگاران جوان - مردم دیندار و متدین شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی همزمان با دهه فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ضمن گرامیداشت هفته بسیج مراسم استقبال از شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس را برگزار کردند. این مراسم به همت اهالی محله، هیئت امنای مسجد سپاه، کانون خدمت رضوی، کانون امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و پایگاه مقاومت بسیج شهید مهدیزاده حوزه شهدای شهری سپاه ناحیه هریس صورت گرفت.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

