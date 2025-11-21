ملی‌پوش وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد ایران به مدال طلای ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات رده‌بندی و فینال چهار وزن پایانی کشتی آزاد ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از عصر امروز (جمعه) در شهر ریاض عربستان پیگیری شد.

در پایان مسابقات وزن ۹۷ کیلوگرم این دوره از بازی‌ها، امیرعلی آذرپیرا با شکست رضابک آیتموخان از قزاقستان به سومین مدال کشتی آزاد ایران در مسابقات ریاض رسید. آذرپیرا که نشان نقره جهان و برنز المپیک را در کارنامه دارد، برابر قهرمان جهان با نتیجه ۵ بر صفر به برتری دست پیدا کرد.

امیرعلی آذرپیرا برای رسیدن به عنوان نخست وزن ۹۷ کیلوگرم در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر اقبال احمدی از افغانستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر محمد گلزار از پاکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت.

قهرمان کشتی آزاد امید‌های جهان در نیمه‌نهایی وزن ۹۷ کیلوگرم با نتیجه ۱۱ بر صفر ریفات گیداک از ترکیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت.

پیش از امیرعلی آذرپیرا، رحمان عموزاد در وزن ۶۵ و یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم به نشان طلا دست پیدا کرده بودند. علی مومنی در وزن ۵۷ و کامران قاسمپور در وزن ۸۶ کیلوگرم نیز صاحب گردن‌آویز برنز شدند.

