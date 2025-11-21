باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات پاراوزنه‌برداری در آخرین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، در سالن بلوار آره‌نا برگزار شد که در دسته سنگین‌وزن روح‌الله رستمی موفق به کسب مدال طلای بازی‌ها شد.

عضو تیم ملی پاراوزنه‌برداری ایران با مهار وزنه ۲۳۵ کیلوگرمی و کسب امتیاز ۱۵۱.۲۹۷ مدال طلای بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی را تصاحب کرد. رسول موشین از عراق با ۱۵۰.۳۰۳ امتیاز مدال نقره گرفت و بکزود جمیل‌اف از ازبکستان با ۱۴۴.۶۸۳ امتیاز به مدال برنز دست یافت.

مدال طلای رستمی، بیست و هفتمین مدال طلای کاروان ایران بود.