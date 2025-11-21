اوکراین تحت فشار شدید آمریکا قرار دارد تا ظرف هفته جاری توافق صلح با روسیه را بپذیرد، در غیر این صورت آمریکا تهدید به توقف ارسال سلاح کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش منابع مطلع به خبرگزاری «رویترز» امروز جمعه، اوکراین «با فشارهایی از سوی واشنگتن برای موافقت با چارچوب یک توافق صلح با روسیه مواجه است، فشاری بزرگتر از آنچه در تلاشهای قبلی مذاکره تجربه کرده بود».
این منابع افزودند که این فشارها شامل تهدید به توقف ارائه اطلاعات استخباراتی و ارسال تسلیحات به اوکراین است.
یکی از منابع که نخواست نامش فاش شود، گفت: آمریکا میخواهد اوکراین تا روز پنجشنبه روی چارچوب توافق امضا کند.
پیشتر، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید ادعا کرده بود که آمریکا «برنامهای دقیق و قابل قبول برای هر دو طرف، روسیه و اوکراین، آماده کرده است تا کشتار متوقف و صلح پایدار در اوکراین برقرار شود».
یک مقام ارشد آمریکایی به المیادین گفت که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا از یک ماه پیش بهصورت آرام روی این برنامه کار میکند و نظرات اوکراینیها و روسها را درباره شرایط قابل قبول برای پایان جنگ دریافت میکند.
این مقام افزود: «هر دو طرف باید امتیاز دهند، نه فقط اوکراین.» او همچنین اشاره کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از این برنامه مطلع است و از آن حمایت میکند.
منبع: المیادین