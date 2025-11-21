باشگاه خبرنگاران جوان _ هوشنگ بازوند جمعه عصر در بازدید از عملیات اجرایی راه اصلی خلخال به منجیل حدفاصل شهر کلور مرکز بخش شاهرود خلخال اظهار کرد: با توجه به نقش این پروژه راه‌سازی در کوتاه کردن مسیر مرکز استان اردبیل و شهرستان خلخال به مرکز کشور تلاش خواهیم کرد با تخصیص اعتبارات مصوب سال جاری و افزایش در سال آینده زمینه تکمیل و بهره‌برداری پروژه را فراهم کنیم.

وی افزود: نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی و استاندار اردبیل به صورت مستمر پیگیر تامین اعتبار و ادامه عملیات اجرایی این پروژه هستند و سال آینده سال شکوفایی این پروژه با توجه به اعتبارات پیش بینی شده خواهد بود.

وی ادامه داد: با تکمیل و بهره‌برداری از این راه، طول مسیر فعلی خلخال تا منجیل به میزان ۱۰۰ کیلومتر کاهش یافته و سبب تسهیل تردد و صرفه جویی در وقت و سوخت خواهد شد.

تونل حذف گردنه اسالم در حال اجراست

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور از پروژه در حال احداث تونل حذف گردنه الماس در مسیر ارتباطی خلخال به اسالم نیز بازدید کرد و گفت: تونل از سمت خلخال در حال اجرا بوده و ۲۰۰ متر حفاری شده است.

بازوند گفت: تلاش می‌کنیم با افزایش اعتبارات، نیرو، امکانات و ماشین‌آلات راه‌سازی اجرای این پروژه را تسریع کنیم.

وی همچنین از پروژه کمربندی شهر خلخال که قطعه چهار، راه فیروزآباد خلخال به رضوانشهر محسوب می‌شود بازدید و بیان کرد: پروژه با اختصاص ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار در حال اجراست و با تشکیل جلسه‌ای در تهران علاوه بر افزایش اعتبارات مورد نیاز پروژه، عملیات اجرا را تسریع خواهیم کرد.

در این بازدید که معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، جمعی از مدیران استان اردبیل و فرماندار خلخابل حضور داشتند، نماینده مردم شهرستان‌های خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برای جاده خلخال - منجیل در سال جاری یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی، ۲ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده ۵۶ و ۵۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات در اختیار نماینده برای ادامه عملیات اجرای این پروژه اختصاص یافته است.

وحید کنعانی افزود: در سفر رییس‌جمهور به استان اردبیل نیز هفت هزار میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه اختصاص یافت و از مسئولان امر نسبت به پیگیری ادامه در تکمیل این محور ارتباطی مهم قدردانی می‌کنیم.

