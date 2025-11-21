باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- منوچهر محمدی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: اجرای سامانه خودنویس یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه بازار مسکن بوده که این طرح تا به امروز توانسته آثار بسیار مثبتی در بخش اجاره و همچنین خریدوفروش مسکن بر جای گذاشته است.

وی ادامه داد: این سامانه در حال حاضر نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های مستأجران داشته است، به طوری که مستأجران و همچنین مالکان با مراجعه به این سامانه در کمترین زمان ممکن اقدام به ثبت قرارداد و از سوی دیگر به صورت رایگان قراردادهای خود را منعقد می‌کنند.

او بیان کرد: این سامانه با توجه به اینکه طی دو سال گذشته راه‌اندازی شده است، توانسته نقش مؤثری در ایجاد آرامش بازار مسکن ایفا کند. وی افزود: متقاضیان با مراجعه به این سامانه شاهد حذف دلالی و سوداگری در بازار مسکن هستند و همین امر خود توانسته بازار اجاره را طی دو سال گذشته به آرامش برساند، به طوری که آمارها نیز حاکی از کاهش شیب افزایش اجاره مسکن هستند.

وی افزود: طبق آخرین آمارهای اعلام شده، میزان مراجعات به سامانه خودنویس طی یک سال گذشته با توجه به اینکه این سامانه ارتقا پیدا کرده، افزایش یافته است؛ چراکه در این سامانه امکان احراز هویت هم فراهم شده و این امر امکان ثبت قرارداد برای خریداران مسکن را تسهیل کرده است.

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن تأکید کرد: راه‌اندازی این سامانه باعث شده که آرامش به این بازار بازگردد و میزان صرفه‌جویی در هزینه‌ها هم به بیش از ۲۰ همت رسیده است که این خود باعث شده میزان استقبال متقاضیان از سامانه خودنویس بسیار چشمگیر شود.

محمدی یادآور شد: با توجه به اینکه ثبت قرارداد در این سامانه به صورت ۲۴ ساعته است، بنابراین متقاضیان می‌توانند در هر ساعت اقدام به ثبت قرارداد خود کنند که این امر هم خود زمینه‌ساز صرفه‌جویی در زمان شده است.