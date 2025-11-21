در پی خشکسالی و کاهش چشمگیر نزولات جوی، نماز باران با حضور پر شور اقشار مختلف مردم در مسجد مقدس جمکران اقامه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - مردم مومن و خداجوی قم عصر امروز جمعه در صفوف به هم پیوسته در مسجد مقدس جمکران با دلی سرشار از امید، دست‌های خود را به سمت آسمان بلند و از درگاه معبودبی همتا طلب ریزش باران در کویر قم کردند.

این مراسم معنوی با شکوه به امامت آیت الله میرباقری برپا شد.

گفتنی است جمعه گذشته نماز باران به امامت آیت الله سعیدی در مصلای قدس اقامه شده بود.

خشکسالی نشانه توجه دوباره انسان به خداوند است

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی میرباقری، عضو مجلس خبرگان رهبری، در مراسم اقامه نماز باران در مسجد مقدس جمکران در سخنانی با اشاره به خشکسالی و دشواری معیشت، این شرایط را نشانه‌ای برای بازگشت انسان به استغفار و مسیر الهی دانست.

او افزود: دگرگونی‌های طبیعی همچون سیل، طوفان و زلزله، نشانه‌هایی هستند که بشر را متوجه حضور خداوند و ولایت الهی می‌کنند تا از غفلت فاصله گرفته و حقیقت وابستگی خود را بهتر درک کند.

میرباقری استغفار را دستور صریح قرآن برای نزول رحمت و گشایش رزق عنوان کرد و افزود: سنت اقامه نماز طلب باران در جامعه دینی ایران از گذشته وجود داشته و در سال‌های اخیر با جدیت بیشتری احیا شده است.