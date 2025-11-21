باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کرملین پس از اعلام ناگهانی پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ با روسیه به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین توصیه کرد که «هم‌اکنون مذاکره کند، به جای اینکه ریسک از دست دادن مناطق بیشتری را بپذیرد»، با وجود ارائه این پیشنهاد کرملین اعلام کرده هنوز به‌طور رسمی آن را دریافت نکرده است.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در کنفرانس خبری روزانه خود اشاره کرد: «بهتر است مذاکره انجام شود، و این کار اکنون انجام شود نه بعدا. حاشیه مانور زلنسکی با از دست دادن مناطق در جریان جنگ کاهش می‌یابد.»

از سویی دیگر در گامی که قابل پیش‌بینی بود، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که برخی از سران اروپایی از طرح آمریکا برای حل‌وفصل بحران اوکراین رضایت ندارند و در حال تهیه طرح جایگزین هستند.

از سوی دیگر، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که اتحادیه اروپا فقط «یک نقشه راه» برای اوکراین دارد: تضعیف روسیه و حمایت از اوکراین.

منبع: النشره