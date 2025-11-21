امیرحسین زارع با کسب نشان طلای وزنه ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی هشتمین طلای گوش شکسته‌ها را ضرب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات کشتی آزاد ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از عصر امروز (جمعه) با برگزاری مسابقات رده‌بندی و فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم به پایان رسید.

در پایان این مسابقات تیم کشتی آزاد ایران با چهار مدال طلا و ۲ مدال برنز به کار خود پایان داد. تیم کشتی فرنگی ایران نیز چهار مدال طلا، یک نقره و یک برنز کسب کرد تا با ۱۲ مدال از ۱۲ وزن رکوردی بی نظیر به نام خود ثبت کند.

امیرحسین زارع که نشان طلای قهرمانی جهان و نقره المپیک را در کارنامه دارد در دیدار فینال مقتدرانه و با نتیجه ۱۰ بر صفر و امتیاز عالی برابر شریف شریف‌اف دارنده مدال برنز جهان از بحرین به برتری رسید و روند طلایی کشتی ایران را تکمیل کرد.

امیرحسین زارع برای رسیدن به طلای وزن ۱۲۵ کیلوگرم در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر ارسلانبک توردوبکوف از قرقیزستان را مغلوب و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. زارع در این مرحله با نتیجه ۷ بر صفر هاکان بیوک جینگیل از ترکیه را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.

برچسب ها: مسابقات کشتی ، امیرحسین زارع ، بازی‌های کشورهای اسلامی
