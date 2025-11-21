استارمر پس از تماس با زلنسکی تأکید کرد که روند صلح باید عادلانه و بر پایه حق اوکراین برای تعیین سرنوشت خود باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس پس از تماس تلفنی با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، تاکید کرد که کی‌یف باید «آینده خود را تحت حاکمیت خود تعیین کند».

او گفت: «همه ما خواهان صلحی عادلانه و پایدار هستیم. این همان چیزی است که رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد. این همان چیزی است که همه ما می‌خواهیم و بنابراین باید از جایی که هستیم برای رسیدن به آن هدف تلاش کنیم. اما این اصل که اوکراین باید آینده خود را تحت حاکمیت خود تعیین کند، یک اصل اساسی است.»

عصر امروز فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس به صورت تلفنی با زلنسکی گفت‌و‌گو کردند. این تماس در حالی صورت گرفت که آمریکا طرحی ۲۸ بندی برای پایان دادن به جنگ اوکراین ارائه کرده است. این طرح خواستار واگذاری تمامی منطقه دونباس به روسیه و همچنین کاهش شمار نظامیان اوکراینی است و از سوی بسیاری به عنوان طرح تسلیم اوکراین، تلقی شده است.

پیش از این، استفان کورنلیوس، سخنگوی صدراعظم آلمان، در بیانیه‌ای گفت که رهبران اروپایی به زلنسکی اطمینان داده‌اند که «حمایت مداوم و کامل خود را در مسیر صلح پایدار و عادلانه» ادامه خواهند داد. در این بیانیه آمده است که «نیرو‌های مسلح اوکراین باید همچنان قادر به دفاع مؤثر از حاکمیت اوکراین باشند» و «هر توافقی که بر کشور‌های اروپایی، اتحادیه اروپا یا ناتو تأثیر بگذارد، مستلزم رضایت شرکای اروپایی یا اجماع بین متحدان است».

منبع: گاردین