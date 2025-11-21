تالاب مره قم این روزها با حضور گسترده پرندگان مهاجر پدیده طبیعی چشم نوازی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -تالاب مره، واقع در ۵۰ کیلومتری محور قم–گرمسار و در دشت مسیله، با وسعتی بیش از ۱۰ هزار هکتار، هر ساله میزبان هزاران پرنده مهاجر آبزی و کنارآبزی است.

حضور گونه‌های مختلفی همچون فلامینگو، غاز خاکستری، اردک سرسبز، حواصیل و کاکایی در تالاب مره به چشم می خورد.

تالاب مره یکی از پنج تالاب مهم استان قم به شمار می‌رود. بیش از ۴۰ گونه گیاهی در اطراف آن شناسایی شده است.

این تالاب نقشی کلیدی در حفظ تنوع زیستی کویر مرکزی ایران دارد.  تهدیدها و چالش‌ها با وجود ارزش‌های طبیعی، تالاب مره با مشکلاتی جدی همچون  خشکسالی و کاهش منابع آب روبه‌روست که حیات تالاب را تهدید می‌کند. 

 محیط‌بانان اخیراً چند شکارچی متخلف را در این منطقه دستگیر کرده‌اند. پروژه‌های عمرانی ناکارآمد مانند بند رودخانه شور که به جای احیای پوشش گیاهی، به مرگ تدریجی تالاب دامن زده است.

 اقدامات حفاظتی در آستانه روز جهانی تالاب‌ها، اداره کل حفاظت محیط‌زیست قم با همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد اقدام به سرشماری پرندگان مهاجر در تالاب مره کرده است. این سرشماری‌ها علاوه بر پایش جمعیت پرندگان، به برنامه‌ریزی برای حفاظت بهتر از این زیستگاه کمک می‌کند.

تالاب مره قم میزبان پرندگان مهاجر شد

تالاب مره قم میزبان پرندگان مهاجر شد

تالاب مره قم میزبان پرندگان مهاجر شد

تالاب مره قم میزبان پرندگان مهاجر شد

تالاب مره قم میزبان پرندگان مهاجر شد

تالاب مره قم میزبان پرندگان مهاجر شد

تالاب مره قم میزبان پرندگان مهاجر شد

تالاب مره قم میزبان پرندگان مهاجر شد

برچسب ها: تالاب مره ، پرندگان مهاجر
خبرهای مرتبط
شکارچیان متخلف در تالاب مُرّه قم دستگیر شدند
ثبت تالاب «مُره» استان قم به عنوان دومین منطقه حفاظت‌شده
 مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای قم:
تخصیص کامل حقابه رودخانه شور برای قم ضروری است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افتتاح دو کتابخانه و خانه دیجیتال به همت ستاد کانون های مساجد استان قم
تأکید امام جمعه قم بر نقش تربیت فاطمی و روحیه بسیجی در مصون‌سازی جامعه
بسیج نه تنها در میدان دفاع، بلکه در سنگر خدمت نیز پرچمدار است
تالاب مره قم میزبان پرندگان مهاجر شد
آخرین اخبار
تالاب مره قم میزبان پرندگان مهاجر شد
تأکید امام جمعه قم بر نقش تربیت فاطمی و روحیه بسیجی در مصون‌سازی جامعه
افتتاح دو کتابخانه و خانه دیجیتال به همت ستاد کانون های مساجد استان قم
بسیج نه تنها در میدان دفاع، بلکه در سنگر خدمت نیز پرچمدار است