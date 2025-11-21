تالاب مره قم این روزها با حضور گسترده پرندگان مهاجر پدیده طبیعی چشم نوازی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -تالاب مره، واقع در ۵۰ کیلومتری محور قم–گرمسار و در دشت مسیله، با وسعتی بیش از ۱۰ هزار هکتار، هر ساله میزبان هزاران پرنده مهاجر آبزی و کنارآبزی است.
حضور گونههای مختلفی همچون فلامینگو، غاز خاکستری، اردک سرسبز، حواصیل و کاکایی در تالاب مره به چشم می خورد.
تالاب مره یکی از پنج تالاب مهم استان قم به شمار میرود. بیش از ۴۰ گونه گیاهی در اطراف آن شناسایی شده است.
این تالاب نقشی کلیدی در حفظ تنوع زیستی کویر مرکزی ایران دارد. تهدیدها و چالشها با وجود ارزشهای طبیعی، تالاب مره با مشکلاتی جدی همچون خشکسالی و کاهش منابع آب روبهروست که حیات تالاب را تهدید میکند.
محیطبانان اخیراً چند شکارچی متخلف را در این منطقه دستگیر کردهاند. پروژههای عمرانی ناکارآمد مانند بند رودخانه شور که به جای احیای پوشش گیاهی، به مرگ تدریجی تالاب دامن زده است.
اقدامات حفاظتی در آستانه روز جهانی تالابها، اداره کل حفاظت محیطزیست قم با همکاری تشکلهای مردمنهاد اقدام به سرشماری پرندگان مهاجر در تالاب مره کرده است. این سرشماریها علاوه بر پایش جمعیت پرندگان، به برنامهریزی برای حفاظت بهتر از این زیستگاه کمک میکند.