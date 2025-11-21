تیم نونهالان و نوجوانان شطرنج ایران امروز، جمعه ۳۰ آبان، بیست و هفتمین دوره مسابقات شطرنج نوجوانان آسیا ۲۰۲۵ در تایلند را با کسب سه مدال آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم نونهالان و نوجوانان شطرنج ایران امروز، جمعه ۳۰ آبان، بیست و هفتمین دوره مسابقات شطرنج نوجوانان آسیا ۲۰۲۵ در تایلند را با کسب سه مدال آغاز کرد.

در بخش رپید (سریع)، ایران موفق به کسب یک مدال طلا و دو مدال نقره شد. کیاشا محبوبی در رده سنی زیر ۸ سال پسران نخستین طلای رپید ایران را در این مسابقات به‌دست آورد. اسما حسن‌پور مقدم در رده سنی زیر ۱۰ سال دختران گردن‌آویز نقره را از آن خود کرد و رامتین کاکاوند در رده سنی زیر ۱۲ سال پسران با تساوی در دور پایانی دوم شد و مدال نقره گرفت.

تیم ایران در قالب ۲۱ شطرنج‌باز در رده‌های سنی ۸ تا ۱۸ سال دختران و پسران برای حضور در این رقابت‌ها اعزام شده است. مسابقات از ۳۰ آبان تا ۹ آذر در بانکوک، پایتخت تایلند، در سه بخش استاندارد، سریع و برق‌آسا برگزار می‌شود.

