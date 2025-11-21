وزیر نفت گفت: حقوق افرادی که به دلیل حقوق پایین در جایگاه‌های سوخت، به مکمل‌فروشی روی آورده‌اند، بررسی می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در خصوص کم بودن حقوق جایگاه‌داران سوخت و وضعیت شغلی کارکنان این جایگاه‌‌ها گفت: ممکن است جایگاه‌داران سوخت به دلیل عدم پرداخت حقوق کافی، مجبور به انجام کارهای غیرقانونی مانند فروش مکمل‌ها می‌شوند.

وی ادامه داد: باید یک حق‌العمل بر اساس مصوبه هیئت وزیران برای جایگاه‌داران تعیین شود تا هزینه‌های جاری و دستمزد کارکنان را پوشش دهد.

او بیان کرد: باید بررسی شود که آیا حقوق پرداختی به کارکنان مطابق با قوانین و مقررات است یا خیر. در صورتی که حقوق پایین پرداخت می‌شود، نیاز به اصلاحات ضروری است.

وزیر نفت گفت: حل مشکلات مربوط به حقوق جایگاه‌داران سوخت نیاز به بررسی دقیق و نظارت مستمر دارد. با ایجاد یک چارچوب قانونی و تأمین مالی مناسب، می‌توان از بروز مشکلاتی مانند فروش مکمل‌ها جلوگیری کرد و شرایط کاری بهتری برای کارکنان فراهم نمود.

 

برچسب ها: نفت ، بنزین
