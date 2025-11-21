باشگاه خبرنگاران جوان- در دیدار اس. جی. شنکر، وزیر امور خارجه هند با نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، راه‌های تقویت روابط تجاری، افزایش ارتباطات و گسترش تعاملات مردمی بررسی شد و بر حمایت هند از توسعه و رفاه مردم افغانستان تأکید شد.

از سوی دیگر در اقدامی عملی برای تحکیم روابط تجاری، آناند پراکاش، معاون وزارت خارجه هند، از فعال‌شدن مسیرهای هوایی باربری بین کابل-دهلی و کابل-آمریتسار خبر داد.

وی اعلام کرد: «تمام تشریفات از سوی هند انجام شده و منتظر دریافت مدارک لازم از طرف طالبان هستیم تا پروازها آغاز شود.»

هیأت طالبان به ریاست نورالدین عزیزی، با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های بندر چابهار، جذب سرمایه‌گذاری‌های هندی و توسعه تجارت دوجانبه، به دهلی‌نو سفر کرده است.

وزارت صنعت و تجارت طالبان این سفر را «گامی مهم» در راستای تقویت مناسبات اقتصادی خواند و اعلام کرد که نتایج آن می‌تواند در بهبود ارتباطات، رشد تجارت و توسعه مسیرهای ترانزیتی منطقه نقش بسزایی داشته باشد.

از سوی دیگر پروازهای باری جدید می‌تواند به تقویت این مسیرهای جایگزین و رونق تجارت با هند کمک شایانی کنند.

افغانستان در جستجوی مسیرهای تجاری جایگزین پاکستان

این تحرکات دیپلماتیک و تجاری در شرایطی صورت می‌گیرد که روابط طالبان با پاکستان از ماه گذشته تا کنون با تنش‌های مرزی و تجاری مواجه شده است، همچنین درپی شکست سه دوره مذاکرات صلح در دوحه و استانبول، طالبان بخش عمده‌ای از مبادلات خود را به سمت ایران و کشورهای آسیای مرکزی سوق داده‌اند.