ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در یک سخنرانی ویدئویی خطاب به مردم کشورش گفت که کییف با انتخاب بین از دست دادن شریک اصلی (آمریکا) یا عزت خود رو به رو است.
زلنسکی در این سخنرانی با اشاره به بررسی طرح صلح جدید، هشدار داد که اوکراین با «یکی از سختترین لحظات تاریخ خود» رو به رو است. او همچنین تأکید کرد که به منافع ملی اوکراین خیانت نخواهد کرد و به دنبال همکاری «سازنده» با آمریکا برای اصلاح توافق پیشنهادی است.
این سخنرانی در حالی انجام میشود که رئیس جمهور اوکراین با فشار برای موافقت با طرح صلح ۲۸ مادهای دولت ترامپ برای پایان دادن به جنگ روبهرو است.
طرح ۲۸ مادهای که نسخهای از آن در اختیار رویترز قرار گرفته، شامل بخشهایی است که مقامات اوکراینی پیشتر آن را نوعی «تسلیم شدن» توصیف کرده بودند. بر اساس این طرح، اوکراین باید از بخشهای قابل توجهی از قلمرو خود در استانهای شرقی عقبنشینی کند. همچنین طبق این طرح، تحریمها علیه روسیه به تدریج برداشته میشود و مسکو به گروه کشورهای صنعتی G ۸ دعوت میشود. افزون بر این، شمار نظامیان اوکراینی به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت و این کشور باید برای همیشه طرح عضویت در ائتلاف ناتو را کنار بگذارد.
روز گذشته تعدادی از مقامات اوکراینی این طرح را «پوچ» و غیرقابل قبول توصیف کردند. با این حال، زلنسکی اعلام کرد که در حال بررسی طرح است و به زودی درباره آن با رئیس جمهور آمریکا گفتوگو میکند.
