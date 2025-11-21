باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد علی ویشکایی با بیان اینکه بر اساس دادههای سازمان هواشناسی، طی روزهای آینده عدم بارش، افزایش دما و وزش باد گرم در مناطق ارتفاعاتی پیشبینی شده است، گفت: «چنین شرایطی احتمال گسترش آتشسوزی در جنگلها و مراتع را افزایش میدهد و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بیش از هر زمان احساس میشود.»
مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به وقوع آتشسوزی وسیع در جنگلهای مازندران و همچنین حادثه امروز در جنگلهای رودبار که با تلاش نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست و تیمهای عملیاتی مهار شد، افزود: «بخش قابل توجهی از آتشسوزیهای جنگلی ناشی از عوامل انسانی، عمدی یا سهوی است و این امر ثروت ملی و میراث ارزشمند هیرکانی را با تهدید جدی روبهرو میکند.»
ویشکایی تأکید کرد: «ضروری است فرمانداران، بخشداران، دستگاههای اجرایی مرتبط و نیروهای امدادی، با آمادگی کامل، رصد میدانی، افزایش گشتها و رعایت نکات ایمنی نسبت به پیشگیری و مدیریت هرگونه حادثه احتمالی اقدام کنند.»
وی با بیان اینکه جنگلهای هیرکانی «میراث جهانی و امانت نسلهای آینده» هستند، افزود:«با آگاهی، آمادهباش و مشارکت همهجانبه مردم و دستگاهها میتوانیم در کنترل و کاهش آتشسوزیها و حفاظت از این سرمایه طبیعی نقش مؤثری ایفا کنیم.»
منبع: روابط عمومی استانداری