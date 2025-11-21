باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است وشاهد ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا میانک و محدوده های آدران ، وینه و کندر ،محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده های گزنک ، رینه و مبارک آباد و مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو هستیم

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در آزادراه پردیس – تهران حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره ۲، محور قدیم بومهن – تهران محدوده جاجرود گزارش شده است.

او بیان کرد:تردد روان در محور فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت مسیر(رفت و برگشت) و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب) را شاهد هستیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج – تهران حدفاصل پل کردان تا کمالشهر و حدفاصل حسین آباد تا امام زاده طاهر و حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک ، آزادراه تهران - کرج – قزوین محدوده پل کلاک و آزادراه ساوه – تهران محدوده آلارد را شاهد هستیم.

او بیان کرد: ترافیک سنگین در آزادراه قم – تهران حدفاصل سعید آباد تا انتهای حوزه آزادراه، بزرگراه ورامین – تهران محدوده قلعه نو گزارش شده است.