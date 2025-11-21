نخست‌وزیر اسرائیل در نشست کابینه امنیتی، رفتار الجولانی پس از بازگشت از کاخ سفید را شدیداً محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه و سرکرده تحریرالشام را مورد حمله قرار داد و اعلام کرد که او «آغاز به انجام کار‌هایی کرده که تل‌آویو آن را نخواهد پذیرفت».

به گزارش رسانه‌های رژیم تروریستی اسرائیل، نتانیاهو در نشست کابینه امنیتی کوچک (کابینه امنیتی) شب گذشته (پنج‌شنبه شب) به شدت رفتار الجولانی پس از بازگشت از سفر تاریخی‌اش به کاخ سفید را مورد انتقاد قرار داد.

نتانیاهو گفته است:«الجولانی از واشنگتن بازگشته و مغرور است، او شروع به انجام کار‌هایی کرده که ما نمی‌پذیریم.»

او افزود: الشرع «می‌خواهد نیرو‌های روسی را به مرز‌ها بیاورد»؛ منظور مرز‌های اسرائیل و سوریه است.

یک رسانه صهیونیستی اشاره کرد که الجولانی حدود یک هفته و نیم پیش در سفر به کاخ سفید به دونالد ترامپ، گفته بود: اسرائیل توافق‌نامه تفکیک نیرو‌ها سال ۱۹۷۴ را پس از سقوط حکومت پیشین نقض کرده، اشغالگری خود را گسترش داده، نیرو‌های سازمان ملل را اخراج کرده و بیش از هزار حمله انجام داده، از جمله حمله به کاخ ریاست جمهوری و وزارت دفاع سوریه.

توافق‌نامه تفکیک نیرو‌ها در سال ۱۹۷۴ میان سوریه و رژیم تروریستی اسرائیل امضا شد، پس از ماه‌ها جنگ ۶ اکتبر ۱۹۷۳، با هدف جداسازی نیرو‌های درگیر از دو طرف و کاهش تنش.

همچنین گزارش شد که نتانیاهو و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی گشتی در داخل خاک سوریه داشته‌اند.

با وجود اینکه دولت الجولانی تهدیدی برای تل‌آویو ایجاد نکرده، ارتش اسرائیل بار‌ها وارد خاک سوریه می‌شود و حملات هوایی انجام می‌دهد که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و تخریب مراکز، تجهیزات و سلاح‌های نظامی ارتش سوریه شده است.

سوری‌ها از تجاوزات اسرائیل به زمین‌های کشاورزی که تنها منبع درآمدشان است، تخریب صد‌ها هکتار جنگل، بازداشت افراد، ایجاد ایستگاه‌های نظامی و بازرسی مردم شکایت دارند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: تحولات سوریه ، ابومحمد الجولانی
اشغالگران اسرائیلی به یک شهرک سوری در منطقه قنیطره یورش بردند
دو کشته در پی حمله مسلحانه در حمص سوریه
روسیه: اقدامات اسرائیل در سوریه تهدیدی برای کل منطقه است
