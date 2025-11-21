مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، اطلاعات مکانی (GIS) را عنصری حیاتی برای پایداری شبکه گاز دانست و گفت: لایه‌های اطلاعات مکانی با هرگونه توسعه، اصلاح یا تغییر در شبکه باید به‌روزرسانی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز در ششمین نشست هماهنگی سوخت زمستانی سال ۱۴۰۴ با تاکید بر اینکه اطلاعات مکانی (GIS) یک پروژه مقطعی نیست، بلکه فرآیندی مستمر است، اظهار کرد: هر توسعه، اصلاح یا تغییر در شبکه باید بلافاصله در اطلاعات مکانی ثبت شود. این سامانه اکنون مبنای تصمیم‌گیری در بهره‌برداری، مدیریت بحران و تحلیل‌های مرتبط با مشترکین است و باید همواره کامل و به‌روز بماند.

وی، استفاده از فناوری اطلاعات مکانی را یکی از اصلی‌ترین راهکارهای این شرکت برای ایجاد مدیریت یکپارچه، افزایش بهره‌وری و عبور از چالش‌های برون‌سپاری و ناترازی گاز عنوان کرد و با اشاره به جایگاه پیشرو شرکت انتقال گاز در بخش GIS، افزود: در سال‌های اخیر اقدام‌های ارزشمندی در شرکت‌های گاز استانی انجام شده که شایسته تقدیر است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اضافه کرد: در این زمینه، استان خراسان شمالی با پیشرفت ۹۸.۵۷ درصدی، رتبه نخست را کسب کرده است. هرچند به دلیل گستردگی شبکه، پراکندگی جغرافیایی و نگاه‌های جزیره‌ای گذشته، برخی از استان‌ها هنوز به درجه قابل قبولی در این زمینه دست نیافته‌اند، اما خوشبختانه در ماه‌های اخیر، با هماهنگی ستاد، مسیر اصلاح در حال طی شدن است.

اطلاعات مکانی (GIS) ستون تصمیم‌سازی صنعت گاز

توکلی با تاکید بر نقش حیاتی اطلاعات مکانی در عملیات صنعت گاز، اظهار کرد: اگر سیستم GIS به طور کامل، یکپارچه و به‌روز باشد، در بسیاری از بخش‌ها از جمله بهره‌برداری، مدیریت شرایط اضطراری، واکنش سریع و حتی تحلیل‌های مرتبط با مشترکین می‌تواند ابزار تصمیم‌سازی بسیار دقیق و اثرگذاری باشد. نمونه آن تحلیل‌های مکانی و اقلیمی اخیر درباره الگوی مصرف مشترکین است که نتایج ارزشمندی داشته است.

وی از واحدهای مربوطه، به‌ویژه مدیریت گازرسانی خواست تا با جدیت بیشتر پایش و کنترل این حوزه را دنبال کنند تا استان‌هایی که پیشرفت کمتری دارند، با برنامه زمان‌بندی مشخص، وضع خود را به سطح مطلوب برسانند. وی ادامه داد: سامانه اطلاعات مکانی ستون تصمیم‌سازی صنعت گاز است و باید همواره کامل، پویا و قابل اتکا باقی بماند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: فناوری اطلاعات مکانی و هوشمندسازی نه‌تنها بهره‌وری و سرعت عملیات را افزایش می‌دهد بلکه سبب شفافیت، کاهش هزینه‌ها و عدالت اجتماعی در دسترسی به انرژی می‌شود.

عبور از شرایط ناترازی گاز از طریق اطلاعات مکانی (GIS)
