باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال استقلال و پادیاب خلخال در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی امروز -جمعه ۳۰ آبان‌ماه- و از ساعت ۱۶:۱۵ با قضاوت حسین امیدی و در ورزشگاه تختی تهران رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در ۹۰ دقیقه به تساوی یک بر یک رسید و در وقت‌های اضافه شاگردان ریکاردو ساپینتو موفق به شکست میهمان خود شدند. فریبرز یوسفی برای پادیاب و یاسر آسانی هر دو گل استقلال را در این بازی به ثمر رساندند.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، محمدرضا آزادی (کارت زرد)، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۳۳- سعید سحرخیزان) (۹۴- ابوالفضل زمانی)، رامین رضائیان، منیر الحدادی، سامان فلاح (کات زرد)، علیرضا کوشکی، ابوالفضل جلالی (۴۵- حسین گودرزی)، محمدحسین اسلامی (۴۵- یاسر آسانی) (کارت زرد) و مهران احمدی (۶۱- اسماعیل قلی زاده)

ترکیب پادیاب:

میلاد جعفری (کارت زرد)، سجاد تقوی (کارت قرمز)، امین کعبی، امیرمحمد لطف پور (کارت زرد)، فریبرز یوسفی (۶۴- یاسین عسگری)، مهران مستأجران، رضا شکری (۶۴- محمدامین محمودی)، امیرحسین اسماعیل زاده (۶۴- هاتف نادری)، سعید طالبی (۵۳- عرفان بخشی)، وحید رحیمی (کارت زرد) و امیرعطا عباس پور (کارت زرد)

آدان مانع از گل زودهنگام پادیاب شد

بازیکنان پادیاب خیلی زود اولین حمله را به سمت دروازه استقلال در شروع بازی تدارک دادند و در ثانیه ۱۲ روی غفلت ابوالفضل جلالی، رضا شکری در موقعیت تک به تک با آدان قرار گرفت و به توپ ضربه زد که آدان با واکنش خوب خود مانع از گلزنی او شد.

دومین موقعیت گلزنی پادیاب از دست رفت

بازیکنان پادیاب که بهتر از استقلالی‌ها بودند در دقیقه ۴ باز هم صاحب موقعیت شدند که امیرحسین اسماعیل زاده با شوتی از راه دور دروازه استقلال را تهدید کرد که آدان باز هم با واکنش خوب خود مانع از ورود توپ به دروازه شد. البته در این صحنه رامین رضائیان به داور بازی بابت عدم خطا روی مهران احمدی معترض شد.

یوسفی اولین گلزن پادیاب مقابل استقلال

بازیکنان پادیاب که شروع بهتری نسبت به استقلال داشتند به حملات خود ادامه دادند و در دقیقه ۹ و در حالی که توپ در اختیار فریبرز یوسفی قرار گرفت او با شوتی از راه دور موفق شد دروازه آدان را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود تیم میهمان شود. پس از این گل، اتاق VAR صحنه گل را مورد بررسی قرار داد و پس از ۵ دقیقه گل شاگردان مجید باقری نیا را تأیید کرد.

پادیاب خیلی زود ۱۰ نفره شد

در دقیقه ۲۲ و زمانی که توپ روی هوا بود سجاد تقوی با علیرضا کوشکی برخورد کرد که داور پس از بازبینی صحنه با VAR با کارت قرمز تقوی را از زمین اخراج کرد تا پادیابی‌ها خیلی زود ۱۰ نفره شوند.

در دقیقه ۲۸ و در حالی که توپ در اختیار وحید رحیمی مدافع پادیاب بود او با پاسی رو به عقب قصد داشت توپ را به میلاد جعفری دروازه بان تیم خود پاس دهد که نزدیک بود توپ وارد دروازه شود و جعفری به زحمت آن را راهی کرنر کرد.

فرصت گلزنی استقلال از دست رفت

پاس عرضی محمدرضا آزادی در دقیقه ۳۵ روی خط محوطه جریمه به سامان فلاح رسید و او با شوتی محکم دروازه پادیاب را هدف قرار داد، اما امین کعبی با واکنشی به‌موقع توپ را از روی خط برگشت داد و مانع از گلزنی آبی‌ها شد.

VAR پنالتی استقلال را رد کرد

علیرضا کوشکی در دقیقه ۴۳ با نفوذ به محوطه جریمه پادیاب اقدام به ارسال توپ کرد که پس از برخورد به بازیکن پادیاب داور خطای هَند او را اعلام کرد و به سود استقلال پنالتی گرفت. البته حسین امیدی پس از بازبینی صحنه با سیستم VAR تصمیم خود را عوض کرد و دستور به ادامه بازی داد. در همین حال داور به یکی از دستیاران مجید باقری‌نیا کارت زرد دوم را نشان داد و او را از روی نیمکت اخراج کرد.

جعفری مانع از گلزنی رضائیان شد

در دقیقه ۵+ ۴۵، منیر الحدادی با پاسی در عرض رامین رضائیان را صاحب توپ کرد و در حالی که یکی از بازیکنان پادیاب او را احاطه کرده بود او در بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که میلاد جعفری با واکنشی زیبا مانع از ورود توپ به دروازه شد و در ریباند هم سعید سحرخیزان موفق به ضربه زدن به توپ نشد.

شروع نیمه دوم

نیمه دوم به مانند نیمه اول با شروع خوب بازیکنان پادیاب همراه بود و در همان دقیقه ۴۵ روی نفوذ وحید رحیمی به محوطه جریمه استقلال، توپ را به صوت زمینی و در عرض ارسال کرد، اما بازیکنی از پادیاب در محوطه ۱۸ قدم استقلال نبود و مدافعان آبی پوش توپ را دور کردند.

تیرک دروازه مانع گلزنی آزادی شد

بازیکنان استقلال که به دنبال به ثمر رساندن گل تساوی بودند حملات خود را افزایش دادند و در دقیقه ۴۷ روی ارسال مهران احمدی، محمدرضا آزادی با سر به توپ ضربه زد که توپ به تیرک دروازه برخورد کرد و در ریباند هم سعید سحرخیزان نتوانست از موقعیتی که برایش ایجاد شده بود استفاده کند.

استقلالی‌ها در نیمه دوم کاملاً سوار بر بازی بودند و در بیشتر اوقات توپ را در اختیار داشتند، در دقیقه ۵۲ و روی ارسال توپ علیرضا کوشکی به محوطه جریمه پادیاب، سعید سحرخیزان با سر به آن ضربه زد که توپ به شکل خطرناکی از کنار دروازه پادیاب به بیرون رفت.

فرصت سوزی آزادی برای گلزنی

در دقیقه ۵۷ و روی نفوذ حسین گودرزی از سمت چپ زمین، او توپ را به محوطه جریمه پادیاب ارسال کرد که محمدرضا آزادی در شرایطی که هیچ‌یک از بازیکنان حریف او را احاطه نکرده بود با سر به توپ ضربه زد که توپ از کنار دروازه به بیرون رفت.

شوت خطرناک الحدادی آه از نهاد استقلالی‌ها بلند کرد

بازیکنان استقلال در دقیقه ۷۲ صاحب ضربه کرنر شدند که با ارسال توپ به محوطه جریمه پادیاب، بازیکنان این تیم توپ را دور کردند و در بیرون محوطه جریمه توپ به منیر الحدادی رسید و او اقدام به شوت زنی کرد که توپ او با اختلاف کمی از بالای دروازه پادیاب به بیرون رفت.

پادیابی‌ها با تمام وجود مانع از گلزنی استقلالی‌ها شدند

در دقیقه ۷۷ و روی ارسال توپ از سمت راست به روی دروازه پادیاب توسط یاسر آسانی، توپ ابتدا به سعید سحرخیزان رسید که او به توپ ضربه زد که دروازه بان پادیاب مهار کرد و در ریباد محمدرضا آزادی اقدام به ضربه زدن به توپ کرد که باز هم میلاد جعفری توپ را مهار کرد و بار دیگر توپ به استقلالی‌ها رسید و اینبار رامین رضائیان موفق نشد به توپ ضربه بزند و بازیکنان پادیاب توپ را دور کردند.

VAR به کمک استقلال آمد

داور پس از بازبینی صحنه توسط VAR در دقیقه ۸۷ به سود استقلال اعلام پنالتی کرد که یاسر آسانی پشت توپ ایستاد و موفق شد گل تساوی را برای استقلال به ثمر برساند. پیش از زدن ضربه پنالتی، داور به خسرو حیدری کارت زرد دوم را نشان داد و او از روی نیمکت اخراج شد.

شروع وقت‌های اضافه اول

بازیکنان استقلال در وقت‌های اضافه نیمه اول بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۹۶ روی ارسال زمینی و زمینی سعید سحرخیزان توپ در محوطه جریمه پادیاب به محمدرضا آزادی رسید و این بازی طی دو مرحله دو بار اقدام به شوت زنی کرد که هر دو بار با واکنش خوب میلاد جعفری همراه شد و مهاجم استقلال در به ثمر رساندن گل ناکام ماند.

آسانی مرد شماره یک استقلال شد

در دقیقه ۱۰۳ و در حالی که توپ در اختیار علیرضا کوشکی بود، امیرعطا عباس پور در نزدیکی محوطه جریمه پادیاب روی او مرتکب خطا شد تا داور به سود آبی‌ها اعلام ضربه آزاد کند. یاسر آسانی پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای که به توپ وارد کرد پس از برخورد به دیوار دفاعی پادیاب وارد دروازه این تیم شد تا حساب کار ۲ بر یک به سود استقلال شود.

شروع وقت اضافه دوم

با شروع وقت‌های اضافه دوم و در دقیقه ۱۰۷ برای استقلال ضربه آزاد شکل گرفت که با ارسال توپ به روی دروازه در محوطه جریمه پادیاب توپ به محمدرضا آزادی رسید و او که در موقعیت خوب گلزنی قرار داشت با ضربه‌ای بسیار بد توپ را به بالای دروازه پادیاب فرستاد.