باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:تا پایان هفته آینده شرایط جوی در قالب پایداری و آسمانی صاف در بیشتر نقاط کشور ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: این وضعیت در شهرهای صنعتی و پرجمعیت موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی می‌شود و در صورت عدم مهار منابع آلاینده در مناطق پرتردد و صنعتی، شاخص آلودگی هوا به آستانه خطرناک خواهد رسید.

ضیائیان با اشاره به وضعیت فعلی هوا افزود: میانگین ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا عدد ۱۴۹ را نشان می‌دهد که بیانگر شرایط ناسالم برای همه گروه‌های سنی است.

به گفته وی، مرکز پیش‌بینی سازمان هواشناسی روز گذشته هشدار نارنجی آلودگی را صادر کرده و این هشدار برای روزهای شنبه و یکشنبه نیز ادامه خواهد داشت. بر اساس این پیش‌بینی، در شهرهایی چون تهران، اصفهان، تبریز، کرج و مشهد شاخص آلودگی در حد ناسالم برای تمام گروه‌های سنی خواهد بود و هموطنان عزیز در این مناطق باید تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی همچنین به وضعیت جوی سایر مناطق کشور اشاره کرد و گفت: طی سه روز آینده در نوار شرقی کشور پدیده گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا در این مناطق شود. علاوه بر این، امروز آب‌های خلیج فارس مواج خواهد بود و تهران نیز با غبار و وزش ملایم باد همراه است. دمای هوای تهران امروز ۱۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط ناسالم هوا در کلان‌شهرها و صنعتی‌ترین مناطق کشور، رعایت توصیه‌های بهداشتی، کاهش ترددهای غیرضروری و توجه به هشدارهای صادر شده از سوی سازمان هواشناسی ضروری است.