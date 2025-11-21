باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در هفته کاری که گذشت، شاخص کل بورس با رشد ۲.۵ درصدی به ۳ میلیون و ۱۶۸ هزار واحد رسید. همچنین، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲.۲ درصدی به ۹۲۳ هزار و ۷۸۴ واحد رسید.

در ادامه کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار در هفته گذشته پرداخت و گفت: ارزش معاملات در این هفته به تفکیک روز‌ها به شرح زیر بود:

شنبه: ۷۷۰۹۵۰ میلیارد تومان

یکشنبه: ۹۱۲۱۰ میلیارد تومان

دوشنبه: ۱۸۸۳۸۰ میلیارد تومان

سه‌شنبه: ۷۶۴۱ میلیارد تومان

چهارشنبه: ۴۸۹۰ میلیارد تومان

در مجموع، ارزش کل معاملات به ۴۱۵۹۳۵ میلیارد تومان رسید که شامل سهام و صندوق‌های سهامی بود.

او افزود: سرانه خرید در این هفته ۵۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. همچنین، در روز سه‌شنبه ۱۳۲ میلیارد تومان ورود پول، یکشنبه ۸۴ میلیارد تومان، دوشنبه ۶۶ میلیارد تومان و چهارشنبه ۱ میلیارد تومان ورود پول ثبت شد. در مجموع، ورود پول به سهام و صندوق‌های سهامی به ۷۶۰ میلیارد تومان رسید.

آسایش همچنین به وضعیت صندوق‌های درآمد ثابت اشاره کرد و گفت: در این هفته، خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت به شرح زیر بود:

شنبه: ۷۳۴ میلیارد تومان

یکشنبه: ۶۶۷ میلیارد تومان

دوشنبه: ۸۲۰ میلیارد تومان

سه‌شنبه: ۲۵۷ میلیارد تومان

چهارشنبه: ۱۰۰۱ میلیارد تومان

در مجموع، ۱۳۹۰ میلیارد تومان خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت مشاهده شد.

او در پایان به تحلیل شاخص‌های صنایع مختلف پرداخت و اظهار کرد: در این هفته، شاخص اطلاعات و ارتباطات با رشد ۷۵.۵ درصدی بیشترین رشد را داشت و پس از آن، شاخص کاشی و سرامیک با ۶.۱۲ درصد رشد قرار گرفت. از سوی دیگر، بیشترین کاهش به صنعت منسوجات با ۲.۳ درصد و سپس شاخص فنی مهندسی با کاهش ۱.۵۶ درصد اختصاص داشت.

هفته کاری که خالدیان، مدیر پذیرش بورس تهران در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به شرط یاری بازار حداقل ۵ عرضه اولیه دیگر انجام شود.

او تأکید کرد که تعمیق بازار سرمایه باید متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی باشد تا از ضرر به بازار جلوگیری شود.

هفته کاری که بورس انرژی هم به واسطه عرضه بنزین سوپر وارداتی مرکز توجهات بود و در ادامه هم محمد احمدی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: عرضه بنزین ویژه سوپر در بازار فرعی بورس انرژی ایران انجام خواهد شد. فرایند عرضه مشابه عرضه در رینگ داخلی بازار فیزیکی خواهد بود. عرضه به صورت ریالی است. عرضه کنندگان شرکت‌های دارای مجوز واردات از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و خریداران این عرضه دارای مجوز توزیع بنزین ویژه از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هستند.

او افزود: تاکنون ۲ شرکت دارای مجوز واردات، در بورس انرژی ایران پذیرفته شده‎اند. در صورت صدور مجوز واردات توسط شرکت ملی پالایش و پخش و طی نمودن فرایند پذیرش از سوی این شرکت‌ها، تعداد شرکت‌‎‌های عرضه‌کننده بنزین سوپر افزایش خواهد یافت.

او در خصوص فرآیند کلی اظهار کرد: فرآیند انجام عرضه و معاملات بنزین سوپر مطابق با دستورالعمل بورس انرژی ایران و فرآیند تسویه مطابق با دستورالعمل ثبت و سپرده گذاری کالا و اوراق بهادار قابل معامله و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی، صورت خواهد پذیرفت.

گفتنی است، بر اساس آگهی عرضه بنزین سوپر وارداتی با قیمت پایه ۶۵۸۰۰ تومان در بورس انرژی خواهد بود که دامنه نوسان نرخ بنزین سوپر پنج تومان تعیین شده است.

حالا باید منتظر ماند و دید در هفته کاری پیش رو روند بازار سرمایه و نماگرهای این بازار چگونه خواهد بود؟