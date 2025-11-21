۱۲۹ داوطلب قمی در آزمون جامع گردشگری همزمان با سراسر کشور با هم رقابت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۲۹ نفر در آزمون جامع هماهنگ دورههای کوتاهمدت گردشگری در استان قم، همزمان با سراسر کشور در دبیرستان ماندگار امام صادق (ع) -حکیمنظامی- شهر قم شرکت کردند.
این آزمون امروز در هفت رشته تخصصی شامل؛ راهنمایان فرهنگی (ایرانگردی و جهانگردی)، راهنمایان بومگردی (طبیعتگردی)، راهنمایان زمینگردشگری (ژئوتوریسم)، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری، کارشناس ارزیابی طرح تطبیق ضوابط تأسیسات گردشگری، مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط تأسیسات گردشگری و مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری برگزار شد.
شرکتکنندگان در این آزمون، پس از قبولی و دریافت مدارک و مجوزهای لازم، مجاز به فعالیت در حوزههای تخصصی گردشگری میشوند.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آزمون مذکور میتوانند به معاونت گردشگری و سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در بلوار ۱۵ خرداد، کوچه ۷.۱ مراجعه کنند و یا در قم با تلفن ۳۷۰۶۵۰۰۰ با پیششماره ۰۲۵ تماس بگیرند.
نشانی اینترنتی سامانه جامع آزمون گردشگری (ساجا) https://edutourism.mcth.ir است.
شایان ذکر است این آزمون جامع هماهنگ دورههای کوتاهمدت گردشگری، با هدف ارزیابی سطح دانش و مهارتهای حرفهای فراگیران گردشگری، به صورت سراسری در ۳۱ مرکز استان و مناطق آزاد کشور (کیش، قشم و چابهار) برگزار شد.
منبع:روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری قم