۱۲۹ داوطلب قمی در آزمون جامع گردشگری همزمان با سراسر کشور با هم رقابت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۲۹ نفر در آزمون جامع هماهنگ دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری در استان قم، همزمان با سراسر کشور در دبیرستان ماندگار امام صادق (ع) -حکیم‎‌نظامی- شهر قم شرکت کردند.

این آزمون امروز در هفت رشته تخصصی شامل؛ راهنمایان فرهنگی (ایران‌گردی و جهان‌گردی)، راهنمایان بوم‌گردی (طبیعت‌گردی)، راهنمایان زمین‌گردشگری (ژئوتوریسم)، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری، کارشناس ارزیابی طرح تطبیق ضوابط تأسیسات گردشگری، مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط تأسیسات گردشگری و مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این آزمون، پس از قبولی و دریافت مدارک و مجوز‌های لازم، مجاز به فعالیت در حوزه‌های تخصصی گردشگری می‌شوند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیش‌تر درباره آزمون مذکور می‌توانند به معاونت گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در بلوار ۱۵ خرداد، کوچه ۷.۱ مراجعه کنند و یا در قم با تلفن ۳۷۰۶۵۰۰۰ با پیش‌شماره ۰۲۵ تماس بگیرند.

نشانی اینترنتی سامانه جامع آزمون گردشگری (ساجا) https://edutourism.mcth.ir است.

شایان ذکر است این آزمون جامع هماهنگ دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری، با هدف ارزیابی سطح دانش و مهارت‌های حرفه‌ای فراگیران گردشگری، به صورت سراسری در ۳۱ مرکز استان و مناطق آزاد کشور (کیش، قشم و چابهار) برگزار شد.

منبع:روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری قم