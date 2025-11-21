اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای جهیزیه به کجا رسید؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بنابر اعلام بانک مرکزی کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای آن دسته از متقاضیان تسهیلات ازدواج که متقاضی خرید جهیزیه از کالا‌های ایرانی هستند است.

کارت رفاهی که معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی سارا جلال اظهار کرده بود: با پیگیری‌های انجام شده کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای آن دسته از متقاضیان تسهیلات ازدواج که متقاضی خرید جهیزیه از کالا‌های ایرانی باشند تا پایان آبان ماه اجرایی خواهد شد.

پیش از این هم بر اساس پیگیری‌های انجام شده از بانک مرکزی روابط عمومی این بانک در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرده بود: میزان و بازپرداخت کارت رفاهی متصل به اوراق گام جهت خرید جهیزیه ایرانی مطابق با وام ازدواج خواهد بود.

همچنین اعلام شد کارت رفاهی متصل به اوراق گام صرفاً برای تسهیل خرید جهیزیه از کالا‌های ایرانی طراحی شده و در کنار تسهیلات ازدواج اجرا می‌شود؛ ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر حذف وام نقدی ازدواج تکذیب می‌شود.

به تازگی هم مهدی صحابی، مدیر کل عملیات اعتباری بانک مرکزی گفته بود: ازدواج کالایی ارتباط مستقیمی با تسهیلات ازدواج ندارد؛ در مرحله اول، افراد تحت پوشش نهاد‌های خاص می‌توانند وام ازدواج کالایی دریافت کنند. وام ازدواج کالایی صف انتظار نخواهد داشت و در اولین فرصت پرداخت می‌شود؛ ارائه یک ضامن به همراه اعتبارسنجی یا سفته برای دریافت وام ازدواج کافی است.

حالا امروز آخرین روز از پایان آبان‌ماه است و باید دید اجرای این طرح به کجا خواهد رسید؟ شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که احتمالا فردا شنبه در این زمینه اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.