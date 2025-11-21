مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم از تولد ۷۲ نوزاد پس از انصراف از سقط،با اجرای طرج نفس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم با اشاره به تولد ۷۲ نوزاد پس از انصراف از سقط، بر ضرورت تدوین طرح جامع حمایت از خانواده و تقویت همکاری دستگاهها برای پیشگیری از سقطهای عمدی تأکید کرد.
فاطمه حیدری روز جمعه در دیدار با مسئول بسیج جامعه پزشکی و مدیر مرکز «نَفَس» (نجات فرزندان از سقط)، عملکرد این مرکز را در حوزه مشاوره و حمایت از مادران دارای سابقه تصمیم به سقط بررسی کرد.
حیدری با تقدیر از فعالیتهای تخصصی و حمایتی این مرکز گفت: آمارهای بهدستآمده نشان میدهد ظرفیت مجموعههای مردمی و جهادی میتواند در تحقق سیاستهای جوانی جمعیت نقش جدی ایفا کند و لازم است همه دستگاهها برای کاهش سقطهای عمدی همکاری کنند.
وی افزود: این نشست در چارچوب تدوین طرح جامع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار شده و مرکز «نَفَس» یکی از ابزارهای راهبردی آن محسوب میشود.
در ادامه نشست، عوامل فرهنگی و اقتصادی مؤثر در تصمیم به سقط از جمله بارداری در دوران عقد، فشارهای مالی و تجملگرایانه، ترجیح جنسیت، ناتوانی اقتصادی و کماطلاعی از عوارض سقط مورد بحث قرار گرفت.
حاضران همچنین بر ضرورت گفتوگوی فرهنگی، ارتقای آگاهی عمومی و هماهنگی نهادهای مسئول برای کاهش موارد سقط عمدی تأکید کردند.
در پایان مقرر شد برنامههای مشترک و هدفمند در حوزه آموزش، آگاهیبخشی و حمایت از خانوادهها تدوین و اجرا شود.
براساس گزارش ارائهشده، مرکز «نَفَس» که سال گذشته رتبه برتر جوانی جمعیت قم را کسب کرده، توانسته از ۱۳۵ مورد تصمیم به سقط جلوگیری کند که نتیجه آن تاکنون تولد ۷۲ نوزاد سالم بوده است.
منبع:استانداری قم