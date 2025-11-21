باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نمایش در سه شب آغازین آذرماه، مجموعه سه‌گانه روح‌الله حجازی شامل «سبز به رنگ زمرد»، «سپید به رنگ مروارید» و «سرخ به رنگ عقیق» را روی آنتن می‌برد؛ سه اثری که با روایت‌هایی متفاوت، در دنیای مفهومی رنگ‌ها سفر می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی شبکه نمایش، «سبز به رنگ زمرد»، «سپید به رنگ مروارید» و «سرخ به رنگ عقیق» از شنبه ۱ آذر تا دوشنبه ۳ آذر ماه ساعت ۱۹ پخش خواهد شد.

فیلم «سبز به رنگ زمرد» به کارگردانی سیدروح الله حجازی، شنبه ۱ آذر ماه ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

این فیلم داستان مادر یک جاویدالاثری است که منتظر بازگشت فرزندش است. جنگ چند سالی است که به پایان رسیده است و مادر پیری در خانه اش بالای تپه مشرف به روستا و در کوران زمستان سوزناک در انتظار بازگشت فرزند مفقود الاثرش است. اتاق، وسایل و حتی مغازه پسرش را در روستا نگه داشته به امید آن روز که پسرش باز گردد. او به همین نیت چندین سال است که روضه‌ای برپا می‌کند و نذر می‌کند تا فرزندش به آغوشش برگردد. اما بارش برف زیاد و بسته شدن جاده مانع از ادای نذرش می‌شود. او نگران ادای دین اش است که ...

رابعه مدنی، رحمان باقریان، علیرضا جعفری و مروارید کاشیان در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم «سپید به رنگ مروارید» به کارگردانی سیدروح الله حجازی یکشنبه ۲ آذر ماه روانه آنتن می‌شود.

این فیلم داستان زندگی مادری است که فرزندش احمد سال هاست که زندگی نباتی دارد و او سال هاست که از خانه بیرون نرفته و از احمد مراقبت می‌کند. عروسی پسر دومش ایمان است ولی قصد دارد به خاطر احمد به عروسی نرود تا اینکه دختری به نام سحر به خانه آنها می‌آید و می‌گوید که احمد را بار‌ها از ایستگاه اتوبوس روبروی خانه شان دیده و برای دیدنش آمده و چند روز بعد تعریف می‌کند که نامزدش را که بیمار بوده رها کرده و به خارج از کشور رفته و پس از مرگش عذاب وجدان دارد و ...

رابعه مدنی، شاهرخ استخری، لیندا کیانی، سهی بانو ذولقدر، حسام محمودی، مینا سلیمی و فرزاد رمضانی در فیلم تلویزیونی «سپید به رنگ مروارید» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «سرخ به رنگ عمیق» به کارگردانی سید روح الله حجازی دوشنبه ۳ آذر ماه تماشایی می‌شود.

علی دهکردی، رابعه مدنی، شیوا ابراهیمی، گیلدا ویشکی، یوسف زقورزاده و میثم راشدی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پیرزنی به نام عقیق که ۲۰ سال چشم انتظار پسرش داوود که مفقودالاثر شده است و حالا بعد از ۲۰ سال خبر رسیدن پیکر پسرش را برای او آورده‌اند و او برای دیدار با پسرش به شهر خود و خانه‌ای که تنها دیوار‌های آن باقی مانده باز گشته است و او برای سنگ قبر پسرش به دنبال یک قطعه عکس می‌گردد، اما ....