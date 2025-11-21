باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل با اشاره به طرح جدید ارائه شده برای صلح در اوکراین، گفت: «هر طرحی برای اوکراین باید مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل باشد و به تمامیت ارضی این کشور احترام بگذارد».

گوترش در یک کنفرانس خبری در ژوهانسبورگ پیش از اجلاس گروه ۲۰ گفت: «ما در مورد چیزی صحبت می‌کنیم که در مطبوعات منتشر شده و هرگز به طور رسمی توسط ایالات متحده یا هیچ نهاد دیگری ارائه نشده است.»

طرح صلح ۲۸ ماده‌ای ترامپ که رسانه‌ها بخش‌هایی از آن را منتشر کرده‌اند، شامل آتش‌بس فوری در صورت توافق دو طرف است و بر اساس آن، اوکراین باید بخشی از مناطق غیر اشغالی خود را واگذار کند. بر اساس این طرح، آمریکا کریمه، دونتسک و لوهانسک را به‌عنوان مناطق تحت کنترل روسیه به رسمیت خواهد شناخت و اوکراین نیز از پیوستن به ناتو صرف‌نظر می‌کند.

افزون بر این، برای ارتش اوکراین سقف ۶۰۰ هزار نفری تعین خواهد شد و آمریکا تضمین می‌دهد که در صورت حمله مجدد روسیه، پاسخ نظامی هماهنگ و بازگشت تحریم‌ها فعال شود. همچنین اوکراین باید ظرف ۱۰۰ روز انتخابات برگزار کند. کارشناسان می‌گویند شروطی که در این طرح نوشته شده، به منزله تسلیم اوکراین خواهد بود.

کرملین می‌گوید هنوز این طرح را به طور رسمی دریافت نکرده، اما به اوکراین توصیه کرد «قبل از اینکه مناطق بیشتری را از دست بدهد، مذاکره را آغاز کند».

منابع آگاه می‌گویند که زلنسکی از سوی آمریکا برای پذیرش این طرح تحت فشار قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین عصر امروز در سخنرانی پیرامون این طرح اشاره کرد که کی‌یف بین دو راهی انتخاب «متحد کلیدی خود» و «عزت کشور» قرار گرفته است.

منبع: گاردین