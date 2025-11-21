باشگاه خبرنگاران جوان - ایران در ششمین دوره از رقابت‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض به عنوان سوم رسید. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در پی کسب مقام سوم کاروان، پیامی به این شرح نوشته است:

به نام خداوند دانایی که توانایی ورزشکاران از اوست

کاروان «سفیران اقتدار»، ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی را با کسب ٢٩ مدال طلا، ١٩ مدال نقره و ٣٣ مدال برنز و کسب مقام سومی در میان ۵٧ کشور اسلامی با عزت و سربلندی سپری کرد.

آنچه در روز‌های رقابت در این رویداد چندرشته‌ای بیش از همه نمایان شد، تلاش گسترده برای سربلندی ایران عزیز بود و هر ورزشکار، مربی و مدیر را در حال تکاپو برای اهتزاز پرچم دیدم.

از جمله پیروزی‌های بزرگی که در این رویداد به منصه ظهور رسید، اتحاد و انسجامی است که ضرورت هر کشور برای سربلندی محسوب می‌شود و رهبر معظم انقلاب هم بعد از جنگ تحمیلی دوازده‌روزه بدان تأکید داشته‌اند و این کاروان به‌عنوان نماینده ملت، این اتحاد را بروز و ظهور داد و نمایشی از ورزش قوی در مسیر ایران قوی را ـ که از منویات رهبر معظم انقلاب است ـ جلوه‌گر ساخت.

در روز‌های رقابت، در عرصه‌ای که همبستگی پنجاه‌وهفت کشور اسلامی در آن یک محور اساسی است، ورزشکاران کشورمان با وقار و متانت، صحنه‌های شکوهمندی را در ابعاد فنی و فرهنگی نمایان ساختند که موجب خشنودی و خرسندی مردم شد و قابل ستایش است.

در این بین، از تک‌تک مدال‌آوران که توانمندی آنها در جدول رده‌بندی نتیجه کاروان را رقم زد تا بازخوردی از موجودیت ورزش کشور تجلی یابد، بسیار سپاسگزارم و از ورزشکارانی هم که تلاش آنها با وجود شایستگی‌های فراوان منجر به مدال نشد، به نیکی نام می‌برم.

نقش‌آفرینی‌های مهم و مؤثر بانوان در مدال‌آوری‌های ریاض ۲۰۲۵ بسیار روشن بود و بیانگر پیشرفت کاملاً افتخارآمیز این حوزه است؛ آنجا که ورزشکاران رشته‌های مختلف بانوان، سهم پررنگ خود را حتی در خوشرنگ‌ترین مدال کاروان ایفا کردند تا حقیقت غیرقابل‌انکاری در فضای جهانی تجلی یابد که در جمهوری اسلامی ایران بهترین موقعیت برای رشد و تعالی ورزش بانوان وجود دارد تا این قشر جامعه با عزت، عفت و اقتدار، شایستگی بانوی ایرانی را نشان دهند.

قطعاً پیروزی‌ها و شکست‌ها در استمرار نشست‌های تخصصی با فدراسیون‌های ورزشی که از یک‌سال قبل آغاز شده است، بررسی کارشناسانه خواهد شد تا رویداد‌های بحرین و ریاض، فارغ از هیاهوی برد‌ها و باخت‌ها، بدون اشتباه محاسباتی و در مسیر ارزشمند حضور قدرتمندانه در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس، مورد توجه و تمرکز قرار بگیرد.

از حمایت رئیس‌جمهور پزشکیان و دیگر اعضای فرهیخته هیأت دولت، همچنین پشتیبانی‌های ارزشمند نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حضور پرشور مردم در همراهی‌هایی که با ورزش کشور دارند و فرزندان کاروان سفیران اقتدار را مورد تفقد قرار می‌دهند، تشکر صمیمانه و خالصانه دارم و قدردان آنها هستم.

ورزش کشور در دولت وفاق، از مسیر بحرین و ریاض به سلامت عبور کرد و از بازی‌های المپیک ناشنوایان توکیو و بازی‌های پارآسیایی جوانان امارات هم روایت‌های خوبی به امید خدا به ملت ایران منتقل خواهد شد.

اما این تازه آغاز مسیر است و ورزش کشور برای عزت‌آفرینی‌های جدید برای ایران عزیز، حرکت استوارتری برای بازی‌های آسیایی و پارآسیایی ناگویا و بازی‌های المپیک و پارالمپیک لس‌آنجلس خواهد داشت.

از مدیران گرانقدر کمیته ملی المپیک و کلیه‌ی اعضایی که در مسیر اعزام کاروان سنگ تمام گذاشتند تا کاروان «سفیران اقتدار» در کمال آرامش و اطمینان، روز‌های این رویداد رقابتی را در ریاض سپری کنند، کمال تشکر دارم.

با ارج نهادن به اعضای کاروان مدیریتی سفیران اقتدار، تلاشی که در فدراسیون‌ها صورت گرفت و نقشی که خانواده‌ها بر عهده داشتند، با توکل بر خدا ادامه خواهد داشت تا با اتحاد و انسجام، با وفاق و همدلی، روز‌های پرافتخارتر همراه با توسعه پایدار ورزش ایران به ارمغان آید.

با خضوع از هموطنان عزیز که ولی‌نعمتان ما هستند و تلاش مجموعه‌ی ورزش ایران برای سربلندی ملت ایران است، قدردانی می‌کنم. امیدوارم نتایجی که به ارمغان آمد، موجبات خرسندی آنها را فراهم کرده باشد و یقین بدانند حرکت مدیریتی ورزش کشور به سمت و سوی افزایش نشاط و غرور ملی است.

باز هم برمی‌گردم به آنچه در پیشگاه رهبر معظم انقلاب مطرح کردم؛ اینکه با موجودیت فعلی ورزش کشور و امکانات کنونی، ورزش قوی را محقق می‌سازیم تا سهم حداکثری در ایران قوی داشته باشیم.

یا علی مدد