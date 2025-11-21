مدارس مقطع تحصیلی ابتدایی شهرستان ارومیه در نوبت صبح و عصر فردا شنبه یک آذرماه به دلیل آلودگی هوا تعطیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ براساس تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان و با توجه به داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در شهرستان ارومیه طی ۲۴ ساعت گذشته، کیفیت هوا برای گروه‌های حساس در وضعیت ناسالم قرار گرفته است.

برهمین اساس و با توجه به پایداری شرایط جوی، روز شنبه آموزش حضوری در مقاطع مهدکودک، پیش‌دبستانی و ابتدایی در تمامی مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی این شهرستان، در هر دو شیفت صبح و بعدازظهر تعطیل بوده و آموزش به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

همچنین به شهروندان ارومیه توصیه می‌شود از تردد غیرضروری گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی و از انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز برای این افراد پرهیز شود.

طبق اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی وضعیت هوای ارومیه مرکز استان و شهرهای مهاباد، شاهین‌دژ و پیرانشهر در جنوب آذربایجان غربی روز جمعه برای دومین روز متوالی ناسالم بود.

