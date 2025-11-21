آمریکا به اوکراین هشدار داده که تا هفته آینده باید طرح صلح را امضا کند و در غیر این صورت، حمایت واشنگتن را از دست خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - واشنگتن پست به نقل از ۵ منبع آگاه می‌گوید که کاخ سفید اوکراین را تحت فشار قرار داده تا پیشنهاد صلح جدید را تا عید شکرگزاری (پنجشنبه، ۶ آذرماه) امضا کند و در غیر این صورت حمایت واشنگتن را از دست خواهد داد.

دنیل دریسکول، وزیر ارتش آمریکا روز گذشته نسخه‌ای از طرح ۲۸ ماده‌ای برای صلح در اوکراین را به ولودیمیر زلنسکی ارائه داد. رسانه‌ها می‌گویند که این طرح توسط استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ و کریل دمیتریف، فرستاده روسیه تهیه شده است.

طرح ۲۸ ماده‌ای ترامپ برای صلح در اوکراین، کی‌یف را مجبور می‌کند تا از قلمرو بیشتری در شرق دست بکشد، اندازه ارتش خود را محدود کند و موافقت کند که هرگز به ناتو نپیوندد. این طرح همچنین از اوکراین می‌خواهد که ظرف ۱۰۰ روز پس از توافق، انتخابات برگزار کند.

با وجود اینکه این طرح شامل بند‌هایی است که اوکراین تاکنون بار‌ها رد کرده، اما زلنسکی شب گذشته صراحتا آن را رد نکرد و گفت که طرح را بررسی خواهد کرد. او امروز در یک سخنرانی ویدئویی خطاب به مردم کشورش گفت که کی‌یف با انتخاب بین از دست دادن شریک اصلی (آمریکا) یا عزت خود رو به رو است.

در همین حال، یک مقام ارشد کاخ سفید به آکسیوس گفت که این طرح برای اوکراین «آسان نخواهد بود»، اما به گفته او، واشنگتن معتقد است که جنگ باید پایان یابد و اگر این اتفاق نیفتد، اوکراین احتمالاً قلمرو بیشتری را از دست خواهد داد.

